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Общество

В Приморском крае для трудных подростков организовали летний лагерь

В лагере работают специалисты различных профилей
Фото: УМВД Приморья Фото: УМВД Приморья
Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Для 55 «трудных» подростков (имеющих условную судимость, привлекавшихся к административной ответственности и состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел) организована профильная военно-спортивная смена в лагере «Волна», расположенном в поселке Девятый вал Надеждинского района, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

В лагере работают специалисты различных профилей: инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних, психологи, педагоги. Они стараются, чтобы воспитанники успешно прошли социальную адаптацию, оказывают психологическую помощь, способствующую развитию социальной и психологической компетентности личности подростка, его самоопределению в социуме. Вожатыми стали сотрудники органов внутренних дел в отставке, прошедшие подготовку во Всероссийском детском центре «Океан».

Сотрудники Управления МВД России по Приморскому краю, специалисты Департамента образования и науки краевой администрации и детско-юношеского центра разработали комплексную программу работы с воспитанниками. Деятельность специалистов ориентирована на помощь подростку в осознании, что он сам несёт ответственность за путь, по которому идёт. Каждый человек способен развить в себе способности и обучиться навыкам здорового образа жизни (уверенного поведения, эффективного снятия напряжения, преодоления проблем, бесконфликтного общения), справляться с собственными проблемами.

В зависимости от тактики профилактической работы в программе использованы следующие подходы: информационный, правовой, военно-патриотический, формирования жизненных навыков, спортивно-оздоровительный, укрепления здоровья.

В рамках программы проводится психологическая диагностика и коррекция, пропаганда правовых знаний и норм, оздоровительные и культурно-досуговые мероприятия с элементами военно-спортивной подготовки, у подростков развивают навыки взаимодействия в коллективе, здоровые, адекватные формы поведения, способствующие решению возрастных и психологических задач.

Решать эти задачи помогают строгая дисциплина, многочисленные спортивные мероприятия, занятия по правовой грамотности, знакомство с культурно-историческими памятниками.

В городе Уссурийске расположена 83 отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада Министерства обороны со славным боевым прошлым, и сейчас сохранившая боевую мощь российского оружия. Здесь ребята увидели современную боевую технику и оружие, пообщались с военнослужащими

В планах организаторов – экскурсии в кампус Дальневосточного федерального университета, на Ворошиловскую батарею, в музей авто-мотостарины, а также спартакиада, в которой трудные подростки будут состязаться с сотрудниками полиции.

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