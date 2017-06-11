Владивосток «чистят» от незаконных предпринимателей

Полиция проводит рейды

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке сотрудники полиции проводят рейды по выявлению несанкционированных автостоянок и фактов незаконного предпринимательства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

За прошедшую неделю полицией краевого центра проверена деятельность парковок, расположенных на улицах Адмирала Горшкова, Анны Щетининой и Уральской.

Составлено 3 протокола за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица. Материалы направлены в мировые суды для принятия решения.

Благодаря информации, полученной от жителей краевого центра, с начала 2017 года в отношении организаторов и работников несанкционированных автостоянок сотрудники полиции составили 105 протоколов об административных правонарушениях, из них 55 - в отношении иностранных граждан.

Полиция напоминает: взимание платы на нелегальных автостоянках незаконно и не гарантирует сохранности личного автотранспорта. О фактах организации незаконной предпринимательской деятельности жителям краевой столицы предлагают сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (для мобильных телефонов 102).

Телефоны дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Владивостоку:

Отдел полиции №1 (Ленинский район) 226-71-71

Отдел полиции №2 (Первомайский район) 227-65-63

Отдел полиции №3 (Первореченский район) 240-38-65

Отдел полиции №4 (Фрунзенский район) 265-53-41

Отдел полиции №5 (Советский район) 232-05-26

Отдел полиции №6 (Океанский) 238-80-03

Отдел полиции №9 (о.Русский) 249-09-27