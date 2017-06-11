Страшная авария в Приморье унесла жизнь ​водителя

Смертельная авария произошла в Приморье, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент случился в районе села Ивановка, Михайловский район. Участниками аварии стали два автомобиля: жигули и Rav4. По предварительной информации, водитель первого автомобиля скончался на месте происшествия.
Два транспортных средства столкнулись по неизвестным пока причинам. От удара жигули выбросило в кювет. Автомобиль Rav4 получил сильнейшие механические повреждения. По словам очевидцев, помощь к участникам ДТП не прибывала в течение 40 минут.
Обстоятельства случившегося еще предстоит выяснить специалистам.