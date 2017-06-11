В Приморье мужчина ограбил женщину прямо на кладбище

Подозреваемый задержан

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Спасский» поступило сообщение местной жительницы,которая рассказала полицейским, что стала жертвой грабителя, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Установлено, что на кладбище к сумке потерпевшей, висящей на оградке, подошел неизвестный мужчина. Женщина не смогла противостоять злоумышленнику, в результате он похитил сумку, в которой находились деньги и документы, и скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность и задержали 37-летнего жителя города Спасск-Дальний, несколько дней назад освободившегося из мест лишения свободы. В отделе полиции он дал признательные показания.

В ходе личного досмотра задержанного обнаружена и изъята часть похищенных денежных средств. Остальные деньги подозреваемый успел потратить на личные нужды. Изъятое возвращено потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабёж). Фигурант заключен под стражу.