Тренировка перед марафонским заплывом «Амурский залив – 2017»

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 10 июня, во Владивостоке состоялся массовый заплыв вдоль мыса Басаргина, сообщает РИА VladNew.

Сбор участников начался в 9 часов утра в бухте Соболь, откуда в 11.30 был произведен старт. Мероприятие организовано администрацией города Владивостока и Федерацией подводного спорта Приморского края. Для участия в заплыве были приглашены все желающие.

Дистанция заплыва составила пять километров и пройшла вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл. Безопасность участников на воде обеспечивал катер сопровождения.

Все участники мероприятия использовали специальное снаряжение - ласты, маску, дыхательную трубку, гидрокостюм, грузовой пояс, очки, перчатки, лопатки для плавания, компас и другие. Однако, использовать дополнительные плавучие приспособления, такие как плот, доска для плавания, было запрещено.

Стоит отметить также, что участники допускались к заплыву только при наличии сигнального буйка яркой окраски, закрепленного на поясе с помощью шнура.

Заплыв вокруг мыса Басаргина является тренировочным перед марафонским заплывом «Амурский залив – 2017», который состоится с 23 по 25 июня. Это будет пятый марафон, который ежегодно проходит во Владивостоке с 2013 года.