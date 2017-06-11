В Приморье дети снова вспомнили самую опасную игру

Родителей просят обратить внимание

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

В Приморье дети нашли себе новое опасное развлечение, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В распоряжении редакции оказались кадры, описание которым дал очевидец случившегося. На фото - маленькие дети из города Фокино. Все бы ничего, но внимание очевидца привлекло то, чем занимались ребята. Некогда забытая игра вновь вернулась в детские дворы, набирая обороты. Прижимая друг-друга к стенке, ребята "удушаются", теряют сознание и падают на бетонный пол. очевидец попытался разогнать детвору, но спустя 10 минут все они снова были на прежних местах, занятые "интересной" игрой.

"Собачий кайф" - так называлась в свое время эта игра. Такое название она получила из-за сходства дыхания во время гипервентиляции с частым дыханием собаки. Так называемые игры с асфиксией (удушьем) — умышленное перекрытие доступа кислорода к мозгу с целью вызвать кратковременный обморок и состояние эйфории. Соответственно, последствия игры могут быть самыми разными.