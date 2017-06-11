Сергей Безруков отдохнул на острове Русский

Российский актёр драматического театра и кино, театральный режиссёр,
В Instagram знаменитого артиста появились фотографии с отдыха на острове Русский, Владивосток.
"Всем доброго дня,Дорогие мои, Хоррошие!!! Привет с острова РУССКИЙ... P.S. Гастроли Московского Губернского театра...до 13ого мы здесь,потом переезжаем в Хабаровск!)", - пишет Сергей Безруков.
Напомним, спектаклем «Сирано де Бержерак» начал гастроли Московский губернский театр во Владивостоке, руководит которым народный артист России Сергей Безруков.