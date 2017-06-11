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Сергей Безруков отдохнул на острове Русский

Народный артист приехал с гастролями во Владивосток
Фото: @ s_bezrukov Фото: @ s_bezrukov
Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Российский актёр драматического театра и кино, театральный режиссёр, продюсер, сценарист, Народный артист Российской Федерации сергей Безруков провел уик-энд на острове Русский, сообщает РИА VladNews.

В Instagram знаменитого артиста появились фотографии с отдыха на острове Русский, Владивосток. 

"Всем доброго дня,Дорогие мои, Хоррошие!!! Привет с острова РУССКИЙ... P.S. Гастроли Московского Губернского театра...до 13ого мы здесь,потом переезжаем в Хабаровск!)", - пишет Сергей Безруков.

Напомним, спектаклем «Сирано де Бержерак» начал гастроли Московский губернский театр во Владивостоке, руководит которым народный артист России Сергей Безруков. 

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