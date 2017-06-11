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В Приморье спасатели ищут пропавшего владивостокца

Мужчина отправился на рыбалку
Фото: Shema.finansseo.ru Фото: Shema.finansseo.ru
Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

10 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение с просьбой о поиске жителя Владивостока 1976 года рождения, который 10 июня вышел в море на рыбалку в районе бухты Анна (бухта Стрельбище) на надувной лодке и не вернулся в назначенное время, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья.

На поиски вышли спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе трех человек и двух единицы техники, в том числе одно плавательное средство. Производился поиск в районе бухты Анна. Осмотрена акватория и береговая линия.

С вечера поиск расширен в соседних бухтах в заливе Восток. Поиск результата не дал.

Немногим позже информация была доведена до Владивостокского морского спасательно-координационного центра для оповещения судов, проходящих в данном районе.

Сегодня, с 9 часов утра, спасатели Находкинского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда убыли на поиск мужчины.

Силы и средства: четыре человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство, все от МЧС России, проходящие суда.

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