Пропавший в Надеждинском районе мужчина найден мертвым

Поиски спасателей завершены

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

9 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи сотрудникам полиции в поиске жителя города Владивосток 1955 года рождения, который 2 июня ушёл в лесной массив в районе дачного поселка «Голубая Нива» Надеждинского муниципального района и до настоящего времени не вышел на связь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Поиски, проводимые полицией, местными жителями и родственниками, результата не дали.

9 июня в 10 часов утра для оказания помощи в поисках убыла группа Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе четырех человек и двух единиц техники, в том числе 1 плавательное средство.

В 13 часов 5 минут тело мужчины было обнаружено сотрудниками Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в лесном массиве в районе дачного поселка «Голубая Нива» и передано сотрудникам полиции.

В 18 часов группа Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вернулась к месту постоянной дислокации.

Силы и средства: к поискам привлечено шесть человек и три единицы техники, в том числе одно плавательное средство, от МЧС России – четыре человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство.