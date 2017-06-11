Пропавший в Надеждинском районе мужчина найден мертвым 14:09, 11 июня Пропавший в Надеждинском районе мужчина найден мертвым
В Приморье пропал ребенок 13:32, 11 июня В Приморье пропал ребенок (Фото)
В Чугуевском районе снят режим ЧС 12:32, 11 июня В Чугуевском районе снят режим ЧС
Новостная лента
Июнь, 11 воскресенье
14:54
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
14:54
Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга Эксклюзив
14:39
Стресс способствует раннему половому созреванию
14:09
Пропавший в Надеждинском районе мужчина найден мертвым
13:32
В Приморье пропал ребенок Фото
13:10
Во Владивостоке пройдет большой спортивный праздник
12:32
В Чугуевском районе снят режим ЧС
12:01
В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим
11:36
Приморский силач Иван Савкин сдвинет с места 50 тонн
11:05
За сутки в Приморье потушили семь пожаров
10:42
Несколько авиарейсов из Владивостока задерживаются
10:10
Шесть междугородних рейсов из Владивостока отменены
09:43
В Приморье ожидаются грозы
09:23
Гороскоп на 11 июня
08:49
Лиса разгуливает по детской площадке во Владивостоке Эксклюзив
07:48
Лихач из Владивостока удивил всех своей манерой езды Видео
06:21
Владивосток готовится отпраздновать 157-й день рождения
04:42
Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017
03:33
В Минфине заявили о максимальной устойчивости бюджета
02:01
Ксения Собчак беременна вторым ребенком
00:54
Индексация пенсий для работающих пенсионеров отложена до 2020 года
00:14
Гонщики и автолюбители Владивостока собрались на Global Auto Party
Июнь, 10 суббота
23:37
Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни
22:03
Дальневосточный гектар: получить бесплатную землю могут еще 50 тысяч человек до конца года
20:49
Стресс провоцирует раннее половое созревание у детей, - ученые
19:22
Поставки систем «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье увеличат к августу
18:36
Автомобильное сообщение восстановлено в селах Чугуевского района Приморья
17:45
Массовое ДТП произошло в Приморье
17:04
В Приморье пропала несовершеннолетняя девочка
16:59
Двух живых котят выкинули из автомобиля на Русском мосту
16:39
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения на следующей неделе Адреса
16:06
Неизвестный повредил ограждение околои театра оперы и балета во Владивостоке Фото
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Происшествия

Пропавший в Надеждинском районе мужчина найден мертвым

Поиски спасателей завершены
Фото: Leonmarketing.ru Фото: Leonmarketing.ru
Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

9 июня в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило обращение о необходимости оказания помощи сотрудникам полиции в поиске жителя города Владивосток 1955 года рождения, который 2 июня ушёл в лесной массив в районе дачного поселка «Голубая Нива» Надеждинского муниципального района и до настоящего времени не вышел на связь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС Приморья. Поиски, проводимые полицией, местными жителями и родственниками, результата не дали.

9 июня в 10 часов утра для оказания помощи в поисках убыла группа Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в составе четырех человек и двух единиц техники, в том числе 1 плавательное средство.

В 13 часов 5 минут тело мужчины было обнаружено сотрудниками Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда в лесном массиве в районе дачного поселка «Голубая Нива» и передано сотрудникам полиции.

В 18 часов группа Владивостокского поисково-спасательного отряда Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда вернулась к месту постоянной дислокации.

Силы и средства: к поискам привлечено шесть человек и три единицы техники, в том числе одно плавательное средство, от МЧС России – четыре человека и две единицы техники, в том числе одно плавательное средство.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Приморье пропал ребенок
13:32, 11 июня 2017 В Приморье пропал ребенок

Приметы пропавшей девочки

В Чугуевском районе снят режим ЧС
12:32, 11 июня 2017 В Чугуевском районе снят режим ЧС

Вода ушла со всех подтопленных огородов и придомовых участков

В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим
12:01, 11 июня 2017 В Подмосковье мужчина открыл стрельбу по прохожим

Обстоятельства случившегося выясняются

За сутки в Приморье потушили семь пожаров
11:05, 11 июня 2017 За сутки в Приморье потушили семь пожаров

Информации о пострадавших нет

Массовое ДТП произошло в Приморье
17:45, 10 июня 2017 Массовое ДТП произошло в Приморье

Подробности устанавливаются

Двух живых котят выкинули из автомобиля на Русском мосту
16:59, 10 июня 2017 Двух живых котят выкинули из автомобиля на Русском мосту

Мужчине удалось спасти животных

Неизвестный повредил ограждение околои театра оперы и балета во Владивостоке
16:06, 10 июня 2017 Неизвестный повредил ограждение околои театра оперы и балета во Владивостоке

Подробности устанавливаются