Во Владивостоке пройдет большой спортивный праздник

В соревнованиях примут участие семьи военнослужащих и служащих Тихоокеанского флота

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

12 июня на водной станции ТОФ Во Владивостоке пройдёт спортивно-массовое мероприятие «Военно-спортивная семья», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

Спортивно-массовое мероприятие «Военно-спортивная семья», посвящённое Дню России, начнётся 12 июня в 11 часов утра на базе водноспортивной станции Спортивного центра ЦСКА/Владивосток (по адресу Набережная,7).

В соревнованиях примут участие семьи военнослужащих и служащих Тихоокеанского флота. В раках спортивного мероприятия будет проведено семь спортивно-развлекательных конкурсов для взрослых и детей.

В ходе проведения праздника пройдут показательные выступления военнослужащих разведподразделения морской пехоты ТОФ. Будет развёрнута выставка вооружения и военной техники. Кроме того будут работать тематические площадки на которых можно будет пострелять из луков и арбалетов, ознакомиться со снаряжением для экстремального туризма, изучить устройство парашюта и морской шлюпки.

Спортивный комитет Тихоокеанского флота приглашает всех желающих принять участие в общефлотском спортивном мероприятии.