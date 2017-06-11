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В Чугуевском районе снят режим ЧС

Вода ушла со всех подтопленных огородов и придомовых участков
Фото: News.kmvcity.ru Фото: News.kmvcity.ru
Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

В Чугуевском районе снят режим «Чрезвычайная ситуация», сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС Приморья.В настоящее время вода ушла со всех подтопленных огородов и придомовых участков в населённых пунктах Чугуевского района: в селе Новомихайловка – с 7 придворовых территорий и огородов, в селе Антоновка – с 6 придворовых территорий и огородов, и в селе Кокшаровка – с 8 придворовых территорий и огородов.

Ремонтные работы по восстановлению моста через реку Извилинка полностью завершены. Возможен проезд всех видов транспорта без ограничения. Автомобильное сообщение Извилинка-Берёзовка восстановлено. Подтопления дорог нет. Осуществляется проезд большегрузного транспорта и автомобилей повышенной проходимости.

К восстановлению повреждённого моста и участков дорог привлекались 14 человек и 8 единиц техники, в том числе 1 экскаватор и 3 самосвала.

Спасателями осуществлялся контроль по обеспечению населения продуктами питания, водой и медикаментами, проводилась адресная помощь по расчистке придомовых территорий и мониторинг гидрологической обстановки. Особое внимание уделялось работе с маломобильной категорией граждан, и с детьми. Ситуация находится под постоянным контролем.

10 июня в 10 часов утра проведено заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям Чугуевского муниципального района под руководством главы района по снятию режима «Чрезвычайная ситуация». В связи со стабилизацией обстановки и восстановлением транспортного сообщения, в Чугуевском районе решением Главы Чугуевского муниципального района от 10.06.2017 № 357 снят режим «Чрезвычайная ситуация». Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС переведены в режим функционирования «Повышенная готовность».

Силы и средства: 63 человека и16 единиц техники в том числе 3 плавательных средства, от МЧС России 30 человек и 8 единиц техники, в том числе 3 плавательных средства.

Напомним, что в результате выпадения значительного количества осадков в период с 1 по 4 июня в Чугуевском районе произошёл подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка и Извилинка до 1,2 м.

В населённых пунктах Чугуевского района был введён режим «Чрезвычайная ситуация» местного уровня реагирования.

В результате наблюдался частичный перелив дороги на автодороге Извилинка-Берёзовка. На настоящий момент организовано транспортное сообщение в объезд через населённый пункт Фурманово. Процесс жизнеобеспечения не нарушен, движение осуществляется в штатном режиме.

Частично были подтоплены низкопойменные участки огородов в сёлах: в сёлах Новомихайловка, Извилинка, Уборка, Павловка, Соколовка, Антоновка.

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