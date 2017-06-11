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Общество

Несколько авиарейсов из Владивостока задерживаются

​В расписании владивостокского аэропорта произошли изменения
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 июня, три авиарейса из аэропорта Владивостока задерживаются, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-523, следующий по маршруту Владивосток — Терней, задерживается на три часа. Вылет планировался в 8 часов 15 минут, но перенесся на 11 часов 15 минут. Время регистрации на рейс: 10:15-11:00.

Рейс авиакомпании Аврора HZ-511, следующий по маршруту Владивосток — Дальнегорск, задерживается на 1 час 45 минут. Вылет планировался в 10 часов 45 минут, но перенесся на 12 часов 30 минут. Время регистрации на рейс: 11:30-12:15.

Рейс авиакомпании Аэрофолот SU-1703, следующий по маршруту Владивосток — Москва/Шереметьево, задерживается на 1 час 15 минут. Вылет планировался в 14 часов, но перенесся на 15 часов 15 минут. Время регистрации на рейс: 13:15-14:35.


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