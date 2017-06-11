В Приморье ожидаются грозы

Прогноз погоды

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 11 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, местами кратковременные дожди, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Примпогоды. В отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +13...+26 °C.

Во Владивостоке переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, вечером юго-восточный умеренный до сильного. Температура +18...+20 °C. Температура воды в Амурском заливе +14°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+22 °C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +18...+20 °C.