Гороскоп на 11 июня

Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа не слишком благоприятны для переговоров, поиска компромиссов и даже для обычных совещаний, зато этот день прекрасно подходит для того, чтобы строить планы на будущее, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 1001 Гороскоп. Если сегодня вы захотите поспорить или даже просто возразить кому-либо, лучше отложите это на потом. В этот день даже небольшая размолвка может неожиданно перерасти в затяжную ссору с непредсказуемыми последствиями. А вот для продуманных финансовых операций, совершаемых с прицелом на будущее – вложений, сделок, крупных покупок – день обещает быть удачным, так что не упустите свой шанс.

Сегодня день у Овна обещает пройти под знаком повышенной активности и деловитости. Больше того, своей собственной активности Овну покажется недостаточно, поэтому он сделает все, чтобы как-либо запрячь в свои дела окружающих. Главное, не делать этого слишком прямолинейно, чтобы окружающие ничего не заподозрили и не отказались надевать на себя ваш хомут.

Сегодня Тельцу неплохо будет больше времени посвятить общению с детьми. Если своих детей нет, не беда: вполне подойдут младшие братья, сестры, племянники, ну или на крайний случай – соседские малыши. Даже если такое общение не принесет никакой конкретной пользы, сегодня оно наполнит Тельца зарядом позитивной энергии. А разве этого мало?

Сегодня в душе Близнецов проснется не только великий стратег, но и великий тактик. Даже не думайте отговорить их от каких-либо задумок – только неприятности наживете. Все, что Близнецы задумали сегодня, они будут стремиться осуществить любым возможным для них способом (в том числе и идя по головам). И выслушивать чужие возражения в этот день в их планы не входит ни капельки.

Сегодня Рак может испытывать серьезные сомнения, мешающие ему принять какое-то важное для себя решение. Впрочем, если из-за этого Рак покажется кому-то излишне нерешительным, то зря. Просто звезды гороскопа сегодня склоняют его тщательно взвешивать каждый свой шаг. Зато когда решение будет принято, то от сомнений не останется и следа, а любые попытки заставить Рака свернуть с выбранного им пути ни к чему не приведут.

Сегодня Лев будет склонен проявлять недюжинное упорство – причем по любому, даже самому незначительному, поводу. Переспорить или переупрямить его в этот день будет трудно, да, в сущности, и ненужно. Скорее всего, уже через день-другой причина спора покажется самому Льву мелкой и смехотворной. Так что стоит ли из-за этого ломать копья? А вот заслужить репутацию вздорного спорщика сегодня очень даже легко.

Сегодня Дева может испытывать определенное недовольство своим статусом. Впрочем, недовольство это будет не острым. Просто раз за разом у Девы может возникать желание упрочить и улучшить свой имидж в глазах окружающих. В этот день у Девы действительно будет шанс получше зарекомендовать себя в глазах начальства. Ну, и в глазах противоположного пола выставить себя в выгодном свете возможность тоже будет.

Сегодня у Весов вполне может обостриться материнский (ну, или отцовский) инстинкт. Неудивительно, если в течение дня вам будут неоднократно приходить в голову мысли о продолжении рода и укреплении отношений с любимым человеком. В этот день у Весов есть шанс вывести свои отношения на новый уровень: принять решение о том, чтобы создать семью или завести ребенка. Ну а если Весы сегодня хотят просто себя порадовать, можно принести в дом котенка или хомячка.

Сегодня Скорпион из одного только спортивного интереса готов будет упорно доказывать окружающим любую свою мысль, какой бы вздорной она ни была. Вступать с ним по этому поводу в споры – занятие абсолютно пустое. Тем более, что через полчаса Скорпион с тем же пылом может начать доказывать совершенно обратное. Ну а самому Скорпиону этот день лучше провести в общении с детьми или подростками. Вот уж кто будет способен слушать его рассуждения, разинув рот!

Сегодня Стрелец будет упорно идти к своей цели, особенно если эта цель похожа на пачку денежных купюр. Даже не пытайтесь уговорить Стрельца отступиться от своих замыслов – он воспримет это как неудачную шутку. А если и отступится, то только лишь для того, чтобы подойти к своей цели с другой стороны. В любом случае сегодня у Стрельца велики шансы основательно улучшить свое финансовое положение.

Сегодня Козерог готов будет извиваться ужом, лишь бы только убедить окружающих в своей правоте! Другой вопрос, зачем это Козерогу нужно? Не лучше ли потратить эту энергию на достижение реальных целей? А уж если сегодня и доказывать что-то окружающим, то лучше не свою правоту, а свою незаменимость. И не кому попало, а начальнику, от которого зависит карьера и зарплата.

Сегодня Водолей может с удивлением обнаружить в себе необычную гибкость и дипломатичность. Со стороны это может даже показаться уступчивостью и нежеланием отстаивать свою позицию. Но не тут-то было! Если Водолей сегодня и согласится с чужим мнением, то сделает это исключительно для того, чтобы отделаться от оппонента. Поступит же он все равно по-своему.

Сегодня день у Рыб может пройти в бесконечных спорах и дискуссиях ни о чем. И не то чтобы Рыбам было жизненно важно доказать какие-то из своих мыслей. Скорее, делаться это будет из простого спортивного интереса. Сегодня Рыбы готовы азартно доказывать любую бессмыслицу, в которую и сами не особенно верят. По этой причине спорить с ними в этот день – дело пустое.