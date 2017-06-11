Гонщики и автолюбители Владивостока собрались на Global Auto Party

Тюнинговые машины, красивые девушки, музыка и много различных сюрпризов

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 10 июня, на парковке ТРК «Седанка-сити» состоялось Global Auto Party, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Известные владивостокские автогонщики и просто автомобилисты собрались на парковке около торгового центра, где развернулась настоящая «тусовка».

Не обошлось на автомобильной вечеринке и без тюнинговых автомобилей, девочек go-go, Dj, а также различных конкурсов и танцев.

Примечательно, что автомобилисты Владивостока приезжали на мероприятие целыми семьями и про своих малышей также не забыли. Для самых юных зрителей организаторы праздники также подготовили различные конкурсы. А спонсоры мероприятия подготовили много приятных и дорогостоящих призов.