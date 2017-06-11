Ксения родила первенца в ноябре 2016 года

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

В интернете все чаще стали появляться слухи о том, что светская львица и телеведущая Ксения Собчак беременна вторым ребенком. Хоть информация и не имеет официального подтверждения, поклонники телеведущей принялись бурно обсуждать эту тему, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Заметим, что во время первой беременности Собчак на протяжении длительного времени скрывала свое интересное положение, пока ее живот не стал слишком большим.





И вот теперь ситуация повторилась. Именно так подумали некоторые поклонники Собчак.



Напомним, своего первенца Ксения родила в ноябре прошлого года. Счастливые родители назвали мальчика Платоном.



Ксения и ее муж, актер Максим Виторган, по-прежнему не показывают ребенка, пытаясь оградить его от дурного глаза.



Не так давно малышу исполнилось полгода. По этому поводу Ксения и Максим устроили пышную вечеринку, на которой присутствовали их ближайшие родственники.





Именно фотография Ксении с этой вечеринки и стала предметом бурного обсуждения. На фото Ксения запечатлена с несколько округлившимся животом. Поклонники сразу же предположили, что 35-летняя Ксения снова ждет ребенка, однако так это или нет, сейчас сказать невозможно. Тем более, что сама телеведущая воздерживается от комментариев.



К слово, большинство подписчиков отметило, что после родов теледива начала отдавать предпочтение мешковатой одежде. Фанаты все же надеются на то, что Ксения вернется к своим молодежным образа