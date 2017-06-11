Индексация пенсий для работающих пенсионеров отложена до 2020 года

Отмена индексации была мерой, предпринятой с целью оптимизации расходов

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Правительство РФ рассмотрит вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам ближе к 2020 году. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов. Отметим, что для этой категории граждан пенсии не индексируются с прошлого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Силуанов подчеркнул, что отмена индексации была мерой, предпринятой с целью оптимизации расходов. Также эта мера позволила сосредоточиться на поддержке пенсионеров, у которых есть доходы только в виде государственных выплат, отметил министр.

Как сказано в экспертном заключении Высшей школы экономики, пенсионное обеспечение россиян к 2020 году снизится. Согласно базовому сценарию прогноза, страховые пенсии после снижения на 6,1 % за 2015-2016 годы увеличатся на 1,4 % в 2017-м и снизятся на 0,2 % за 2018-2020 годы.

Ко всему, соотношение средней страховой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера в 2017-2020 годах достигнет 159 % против 181 % в 2012 году.

Стоит также упомянуть, что на Всемирном экономическом форуме был опубликован доклад, в котором говорилось, что к 2050 году дефицит мировой пенсионной системы составит почти 428 триллионов долларов. В документе также отмечалось, что во многих странах повышение пенсионного возраста является неизбежной мерой.