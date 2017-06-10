Двух живых котят выкинули из автомобиля на Русском мосту

Мужчине удалось спасти животных

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

В пятницу вечером на Русском мосту были выброшены два живых котенка, сообщает РИА VladNews.

По словам мужчины, которому удалось спасти животных, инцидент произошел во время движения по мосту на Русский остров в направлении города.

- Впереди меня ехал микроавтобус коричневого цвета, вроде Ниссан караван, как вдруг из него были выброшены 2 предмета! Это были два живых котенка! Я чудом не наехал на них. После чего я остановился и начал ловить их по проезжей части, а людям, проезжавшим мимо, было все равно! У одного вся мордочка была в крови, другой вроде в порядке. Я забрал их и отвез в клинику на улице Калинина, благо девушки не отказали. Сейчас мне позвонили и сказали, что одному зашили губу и с ними в порядке. Просят забрать и оплатить операцию – 1500 рублей. Я могу оплатить, но забирать мне их некуда, - рассказал мужчина.

В настоящее время мужчина, спавший котят, ищет очевидцев данного происшествия. Если кому-то что-то известно, просьба обратиться по телефону 89089786644.