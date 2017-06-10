В Минфине заявили о максимальной устойчивости бюджета

Безопасным для бюджета следует считать показатель на уровне 5-6% ВВП

Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Выступая в Госдуме, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в этом году федеральный бюджет достиг максимальной устойчивости к перепадам нефтяных цен за последние девять лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

В частности, министр отметил, что снижается ненефтегазовый дефицит бюджета, посчитанный без учета доходов от нефти и газа.

Как он отметил, этот показатель уменьшится на 0,6 % и составит 8,4% ВВП. При этом министр заметил, что это самый низкий показатель за последние девять лет.

По его словам, безопасным для бюджета следует считать показатель на уровне 5-6% ВВП.

Отметим, что сейчас в Госдуме обсуждается проект поправок в федеральный бюджет-2017. По оценкам Минфина, доходы страны по итогам этого года окажутся выше.

Согласно предположению профильных ведомств в бюджет должны поступить около 13,488 трлн рублей, однако сегодня они считают, что поступит на 1,191 трлн рублей больше. Таким образом, предполагаемые доходы составят 14,679 трлн рублей.

Ранее бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что при цене нефти в $55 дефицит бюджета будет нулевым.