Гонщики и автолюбители Владивостока собрались на Global Auto Party 00:14, 11 июня Гонщики и автолюбители Владивостока собрались на Global Auto Party
Массовое ДТП произошло в Приморье 17:45, 10 июня Массовое ДТП произошло в Приморье
В Приморье пропала несовершеннолетняя девочка 17:04, 10 июня В Приморье пропала несовершеннолетняя девочка
Новостная лента
Июнь, 11 воскресенье
04:17
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
04:17
Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга Эксклюзив
03:33
В Минфине заявили о максимальной устойчивости бюджета
02:01
Ксения Собчак беременна вторым ребенком
00:54
Индексация пенсий для работающих пенсионеров отложена до 2020 года
00:14
Гонщики и автолюбители Владивостока собрались на Global Auto Party
Июнь, 10 суббота
23:37
Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни
22:03
Дальневосточный гектар: получить бесплатную землю могут еще 50 тысяч человек до конца года
20:49
Стресс провоцирует раннее половое созревание у детей, - ученые
19:22
Поставки систем «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье увеличат к августу
18:36
Автомобильное сообщение восстановлено в селах Чугуевского района Приморья
17:45
Массовое ДТП произошло в Приморье
17:04
В Приморье пропала несовершеннолетняя девочка
16:59
Двух живых котят выкинули из автомобиля на Русском мосту
16:39
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения на следующей неделе Адреса
16:06
Неизвестный повредил ограждение околои театра оперы и балета во Владивостоке Фото
15:40
В Чугуевском районе вода ушла со всех придворовых территорий
15:04
Уровень воды в реках Приморья продолжает подниматься
14:39
В начале следующей недели во Владивостоке сухо, но прохладно
14:06
Мария Захарова: «МИД контролирует ситуацию на границе с КНДР» Видео
13:31
Житель Приморья угонял велосипеды
13:08
Сразу 2 наставника покинули футбольный клуб "Луч-Энергия" Видео
13:07
«Показать, чего достигли за четыре года» - Сергей Безруков представил публике свой театр Фото
12:32
Ученые узнали рост идеального любовника
11:53
Уссурийск стал одним из добрых городов России
11:21
Владивосток готовится к массовому заплыву Видео
11:02
В Приморье задержан убийца жестоко убитой девушки
10:34
Ураган пронесся по Уссурийску Фото
10:09
Гороскоп на 10 июня
09:17
Игорь Пушкарев: Не вышло оклеветать меня во время задержания, не выйдет и сейчас
08:55
Во Владивостоке сегодня возможны грозовые дожди
08:30
Куда пойти во Владивостоке в выходные
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Политика и экономика

В Минфине заявили о максимальной устойчивости бюджета

Безопасным для бюджета следует считать показатель на уровне 5-6% ВВП
Фото: bprime.by Фото: bprime.by
Владивосток, воскресенье, 11 июня , РИА Vladnews.

Выступая в Госдуме, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в этом году федеральный бюджет достиг максимальной устойчивости к перепадам нефтяных цен за последние девять лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

В частности, министр отметил, что снижается ненефтегазовый дефицит бюджета, посчитанный без учета доходов от нефти и газа.

Как он отметил, этот показатель уменьшится на 0,6 % и составит 8,4% ВВП. При этом министр заметил, что это самый низкий показатель за последние девять лет.

По его словам, безопасным для бюджета следует считать показатель на уровне 5-6% ВВП.

Отметим, что сейчас в Госдуме обсуждается проект поправок в федеральный бюджет-2017. По оценкам Минфина, доходы страны по итогам этого года окажутся выше.

Согласно предположению профильных ведомств в бюджет должны поступить около 13,488 трлн рублей, однако сегодня они считают, что поступит на 1,191 трлн рублей больше. Таким образом, предполагаемые доходы составят 14,679 трлн рублей.

Ранее бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин сообщил, что при цене нефти в $55 дефицит бюджета будет нулевым.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Индексация пенсий для работающих пенсионеров отложена до 2020 года
00:54, 11 июня 2017 Индексация пенсий для работающих пенсионеров отложена до 2020 года

Отмена индексации была мерой, предпринятой с целью оптимизации расходов

Дальневосточный гектар: получить бесплатную землю могут еще 50 тысяч человек до конца года
22:03, 10 июня 2017 Дальневосточный гектар: получить бесплатную землю могут еще 50 тысяч человек до конца года

На сегодня уже оформлено более 19,5 тысячи заявок

Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком
20:17, 09 июня 2017 Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком

Кжиштоф Свидерек прибыл в столицу Приморья впервые

Юрий Трутнев: Второе казино в Приморье появится в 2018 году
17:13, 09 июня 2017 Юрий Трутнев: Второе казино в Приморье появится в 2018 году

Полпред заявил об этом в рамках IV Дальневосточного Медиасаммита

МИД России озабочен обстановкой на Корейском полуострове
17:04, 09 июня 2017 МИД России озабочен обстановкой на Корейском полуострове

Военного решения этого вопроса нет и быть не может

Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга
16:58, 09 июня 2017 Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга

В Думе города состоялось внеочередное заседание

Свободный порт Владивосток запускает электронные визы
16:14, 09 июня 2017 Свободный порт Владивосток запускает электронные визы

Об этом на Медиасаммите заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова