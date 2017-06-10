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Магнитные бури в июне 2017 года: расписание по дням, неблагоприятные дни

Июнь — весьма спокойный в плане активности солнечной системы
Фото: из открытых источников Фото: из открытых источников
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Магнитные бури — явление природы, при котором происходит возмущение магнитного поля земли, вызванное резким повышением солнечной активности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. 

Вспышки Солнца нарушают магнитное поле нашей планеты и таким образом провоцируют изменение в климате, а также воздействуют на психоэмоциональное состояние человека.

Ученые, как правило, прогнозируют активность Солнца, хотя сделать это с точностью сложно.

Июнь — весьма спокойный в плане активности солнечной системы. Магнитную бурю средней силы стоит ожидать только 8 и 9 июня.

Пик солнечной активности выпадает на середину месяца. Так, 15-17 июня прогнозируются возмущения магнитного поля Земли и слабая магнитная буря категории G1.

Люди по-разному реагируют на магнитные колебания. Чаще всего, это могут быть головные боли, бессонница, упадок сил, депрессия, скачки давления и нарушения в работе сердечно-сосудистой системы организма. По мнению экспертов, только 10% от всего населения земного шара чувствительны к магнитным бурям.

Для наиболее чувствительных людей существуют рекомендации.

В дни предшествующие магнитным колебаниям и в дни магнитных бурь следует воздерживаться от алкоголя и обильной пищи. Также нужно больше пить жидкости.

Постарайтесь воздержаться от кофе и крепких чаев. Кроме того, врачи советуют больше гулять, уменьшить физические нагрузки, избегать ссор и напряжения. Для людей, страдающих хроническими заболеваниями, лучше запастись необходимыми лекарствами.

Также необходимо следить за давлением и контролировать употребление воды (это следует делать не только в дни магнитных бурь, но обратите на это особое внимание 10,11,14, 15 и 16 июня).

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