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Дальневосточный гектар: получить бесплатную землю могут еще 50 тысяч человек до конца года

На сегодня уже оформлено более 19,5 тысячи заявок
Фото: 333v.ru Фото: 333v.ru
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

До конца текущего года будет подано не менее 125-150 тысяч заявлений на дальневосточный гектар и не менее 50 тысяч участков будет оформлено, об этом сообщил Глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка, выступая на пленарной сессии в ходе Дальневосточного медиасаммита, сообщает РИА VladNews.

По его словам, закон о дальневосточном гектаре постоянно совершенствуется, пакет поправок уже подготовлен и внесен в Госдуму.

Как отметил министр, на уровне закона закрепляется оформление дальневосточного гектара, которое осуществляются через многофункциональные центры. Также предлагается расширение площади земли.

По словам Галушки, сотрудникам предприятий на Дальнем Востоке разрешат подавать коллективные заявки для получения земельного участка. Как он считает, важно, чтобы люди лично приезжали на Дальний Восток, чтобы получить участки земли.

В свою очередь полномочный представитель президента РФ в ДФО вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что работа по расширению границ территорий, где земля предоставляется под выдачу гектаров, продолжается.

Стоит сказать, что на сегодня уже оформлено более 19,5 тысячи заявок на выделение участка по этой программе.

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