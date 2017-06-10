Стресс провоцирует раннее половое созревание у детей, - ученые

Преждевременное взрослее несет за собой ряд недугов

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Китайские ученые выяснили, что именно стресс является причиной раннего полового созревания у детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

По мнению специалистов, тестостерон, продуцируемый при стрессе, оказывает влияние на половое развитие ребенка. Если оно происходит преждевременно, то у подростка повышается угроза появления онкологических недугов.

По словам специалистов, бедность, неустроенность жизни и социальное неблагополучие ведут к тому, что дети рано взрослеют, а также рано производят потомство. В этой категории лиц высока как взрослая, так и детская смертность. Низкий материальный и социальный статус влияют на генетику и синтез гормонов, обеспечивающих раннее сексуальное развитие.

Однако специалисты отмечают, что здоровый образ жизни может помочь избежать подобных рисков.