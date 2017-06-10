Поставки систем «ЭРА-ГЛОНАСС» в Приморье увеличат к августу

Дальневосточный регион находится в приоритете по поставкам оборудования

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Производители систем «ЭРА-ГЛОНАСС» пообещали наладить необходимые объемы поставок в Приморье к августу этого года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

Согласно графику поставок оборудования, в июне в Приморье поступит 3496 модуля, в июле – еще 5504 системы, далее – по нарастающей. В компании заявили, что проблема дефицита аппаратуры «ЭРА-ГЛОНАСС» на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года.

«АО “ГЛОНАСС” осведомлено об остром дефиците аппаратуры вызова экстренных оперативных служб на Дальнем Востоке и совместно с компаниями-производителями оборудования предпринимает все возможные меры для удовлетворения существующего спроса. Учитывая информацию о количестве ввезенных на данный момент транспортных средств, АО “ГЛОНАСС” заявляет, что проблема дефицита аппаратуры “ЭРА-ГЛОНАСС” на Дальнем Востоке будет решена к августу 2017 года», – заявили в компании.

В АО «ГЛОНАСС» также подчеркнули, дальневосточный регион – в безусловном приоритете по поставкам оборудования.

«Пока рынок Дальнего Востока не будет насыщен оборудованием, АО “ГЛОНАСС» не будет перераспределять поставки в другие российские регионы, хотя заявки поступили уже от 80 компаний из как минимум 10 регионов страны», – добавили представители компании-оператора.

Отметим, временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию РФ, заработал в Приморье в начале апреля. С этого момента в Приморье поступило 5200 систем вызова экстренных оперативных служб. Постами Владивостокской таможни выдано 3377 паспортов технических средств, где в особых отметках значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС».