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«Показать, чего достигли за четыре года» - Сергей Безруков представил публике свой театр

Московский Губернский театр начал свое существование в 2013 году
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке спектаклем «Сирано де Бержерак» начал гастроли Московский губернский театр, руководит которым народный артист России Сергей Безруков, сообщает РИА VladNews.

МГТ приехал в наш город в рамках федеральной программы «Большие гастроли», которая и позволяет ведущим театрам Москвы и Санкт-Петербурга привезти свои лучшие спектакли в самые отдаленные регионы страны, а местным театрам – показать себя в столице…

- Мы очень рады, что попали в программу «Большие гастроли, - сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента РИА Vladnews, Сергей Безруков, - ведь никаким иным способом привезти во Владивосток такие многонаселенные спектакли, как, например, «Нашла коса на камень», или детский спектакль «Маугли» мы бы просто не смогли. Это очень большие деньги. А так – я рад показать приморскому зрителю театр, которым руковожу, и своих актеров. Наш театр молод, идет четвертый сезон, и актеры у меня пока что не раскручены в сериалах и кино, а меж тем показательно, что на наши спектакли – без «медийных лиц» - всегда аншлаг в Москве.

Московский Губернский театр начал свое существование в 2013 году. Он был создан путем слияния двух областных театров: Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра. Сегодня МГТ полностью обновил репертуар, в труппу влились молодые актеры. Первая постановка театра – «Нашла коса на камень» по произведениям Островского.

- Мы привезли этот спектакль и во Владивосток, - сказал Сергей Безруков. - Что касается остальных спектаклей… Ведь с него все началось. Чтобы объединить две труппы, ввести в театр новых актеров, я решил сделать масштабный проект и обратился к Островскому. Сделал свою инсценировку из трех пьес Островского, за основу взяв «Бешеные деньги» (сначала Островский назвал ее «Нашла коса на камень», а потом изменил название). Почему этот автор? Я его очень люблю, и мне кажется, что губернский театр просто обязан начаться с Островского. В спектакле занято 70 человек! Единственный «варяг» в этом спектакле – Дмитрий Дюжев, для меня он – истинный Васильков, ну просто идеальное попадание в образ. В спектакле, кстати, также занят и оркестр, да, у меня при театре есть духовой губернский оркестр, и он занят во многих постановках.

Каждый раз, кстати, когда мы собираемся на гастроли с этим спектаклем, меня спрашивают: а можно подсократить спектакль? А можно оркестр не брать, а только фонограмму? И получают ответ – нет, нет. Нам нужно живое звучание оркестра, чтобы появилась атмосфера парковой культуры конца XIX века… Мало того, в нашем театре каждый раз перед спектаклем в фойе разворачивается самая настоящая ярмарка, ведь Московская область обладает огромным количеством народных промыслов, и у нас мастера продают жостовские подносы, павлопосадские платки… Как настоящая ярмарка во времена Островского! Думаю, перед началом спектакля во Владивостоке в фойе здесь поиграет наш оркестр, чтобы так дать зрителю возможность погрузиться в атмосферу…

Ну а первым спектаклем во Владивостоке стал «Сирано де Бержерак», в главной роли на сцене был сам Сергей Витальевич, хотя он и подчеркнул на пресс-конференции, что в скором времени перестанет играть Сирано – просто потому, что считает неправильным в 44 года играть 20-летнего… В Москве в спектакле главную роль исполняет молодой актер Гела Месхи.

- Когда он только пришел в театр, я его спросил – сыграешь Сирано вместо меня? Он сначала ойкнул, а потом сказал – я готов, - смеялся Сергей Безруков. - Очень хорошо играет Роксану Карина Андоленко, она не такая пацанка, как в версии Лизы Боярской, Лиза играла такого Сирано в юбке, а у Карины – нежная, чувственная, трепетная и чистая Роксана, раз и навсегда отдавшая свое сердце избраннику… Мне бы хотелось, чтобы спектакль сохранился в репертуаре театра, эта героическая комедия достойна того.

Также мы привезли «Вид с моста» Артура Миллера – спектакль, попавший в точку! Тема мигрантов, эмигрантов настолько остро стоит во всем мире, не только у нас, но и в Европе, что щемящая человеческая история о мигрантах смотрится на одном дыхании.

«Прекрасное далеко» - история об ангелах, пронзительная, тонкая… Мы очень хотели поставить эту пьесу, поскольку мы проповедуем человеческий, русский психологический театр, следуем этим путем, у нас во главе любого спектакля, в центре – человек, с его характером, его сложностями…

И моя гордость – тот факт, что мы смогли привезти и детский репертуар, спектакль «Маугли». Это возможно только в рамках «Больших гастролей». Прокатчики не берут детский репертуар, а я как раз твердо убежден, уверен, что детский репертуар, детские театры, ТЮЗы надо поддерживать, надо, чтобы в репертуаре были детские спектакли… Это очень важно! У нас в Москве полные залы на детских спектаклях, и меня это радует.

Хочется, чтобы театр, который является вечным искусством (меняется строй в стране, меняются политики, а театр жив), детский театр, который работает с юным поколением (а через 10 лет это будут вполне взрослые жители России), уже сегодня влиял бы на детей, ставя для них спектакли со смыслом, не просто развлекая, а помогая им научиться любить прекрасное, мыслить творчески… В детей надо вкладывать уже сейчас, мы уже погрязли в развлечениях, а надо больше смыслов! Меня иногда называют адвокатом детских театров, потому что я все время говорю об этом, бьюсь над этой темой. Так что, надеюсь, через некоторое время мы приедем сюда с детским репертуаром, между прочим, в нашем театре 10 детских спектаклей, фактически – это едва ли не половина репертуара. Поверьте, не так много в России драматических театров с таким количеством спектаклей для юных зрителей. Но если мы не приведем в залы детей сегодня, то кто придет к нам через 10 лет? В этом и мой личный интерес – воспитать зрителя для театра – с младых ногтей. 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

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