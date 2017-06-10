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Общество

Автомобильное сообщение восстановлено в селах Чугуевского района Приморья

Ситуация находится под контролем
Фото: администрация Приморского края Фото: администрация Приморского края
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Автомобильное сообщение между селами Извилинка и Березовка Чугуевского района, нарушенное из-за проливных дождей, полностью восстановлено, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

По информации краевого учреждения по делам ГО и ЧС, паводковая обстановка в Чугуевском районе стабилизировалась, подтопленных домов и подворий нет.

- Накануне было восстановлено движение для всех видов транспорта между селами Извилинка и Берёзовка. В работах были задействованы 15 человек и восемь единиц техники, – уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, на реках юго-восточных и восточных районов отмечается подъем уровня воды до 30 сантиметров. На остальных реках края наблюдаются незначительные колебания уровня воды. Реки преимущественно в берегах, сохраняется лишь подтопление низкой поймы реки Уссури на отдельных участках ее участках.

Напомним, прошедшие дожди вызвали подъём уровня воды в реках Уссури, Павловка, Извилинка до 1,2 метра, что привело к подтоплению нескольких сёл, частичное разрушению дорожного полотна на автомобильных дорогах Извилинка-Березовка, Ленино-Березовка, повреждению мост через реку Извилинка, в результате чего нарушено транспортное сообщение в селе Березовка. Решением Администрации Чугуевского района 5 июня Березовка, Новомихайловка, Извилинка, Соколовка, Павловка, Уборка и Антоновка введён режим чрезвычайной ситуации местного значения.

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