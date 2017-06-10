Уровень воды в реках Приморья продолжает подниматься

Сохраняется угроза подтопления

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

В Приморье продолжается подъем уровня рек, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Так на реках юго-восточных и восточных районов края отмечается подъем уровня воды на 0,1–0,3 м. На остальных реках края наблюдаются колебания уровня воды до 0,1 м. Реки преимущественно в берегах, на отдельных участках в верхнем течении реки Уссури сохраняется подтопление низкой поймы. Опасных гидрологических явлений не наблюдается.

В ближайшие трое суток, на реках центральных, юго-восточных и восточных районов Приморья продолжится подъем уровня воды на 0,2–0,6 м, на отдельных участках рек с достижением отметок выхода воды на пойму, с подтоплением отдельных низких мест, без значительных разливов и затоплений. На остальных реках края ожидаются колебания уровня воды до 0,3 м. Опасных гидрологических явлений не ожидается.