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Мария Захарова: «МИД контролирует ситуацию на границе с КНДР»

Журналисты со всей России задали вопросы дипломату
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Российский дипломат выступила на Медиасаммите во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

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