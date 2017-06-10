Мария Захарова: «МИД контролирует ситуацию на границе с КНДР»

14:38 Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив

14:38 Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга Эксклюзив

11:21 Владивосток готовится к массовому заплыву Видео

10:34 Ураган пронесся по Уссурийску Фото

Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Конечно, буду, акулы мне не страшны! Не уверен, что в акватории Владивостока водятся опасные акулы Нет, я боюсь

Электронные версии