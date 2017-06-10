Российский дипломат выступила на Медиасаммите во Владивостоке, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Мария Захарова: «МИД контролирует ситуацию на границе с КНДР»
Журналисты со всей России задали вопросы дипломатуВладивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
13:08, 10 июня 2017 Сразу 2 наставника покинули футбольный клуб "Луч-Энергия"
Новости спорта
11:21, 10 июня 2017 Владивосток готовится к массовому заплыву
Новости спорта
14:39, 09 июня 2017 Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ
Мастер-план Владивостока
13:06, 09 июня 2017 Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота
Робот в помощь
17:41, 08 июня 2017 После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно "Иртыш"
Судно успешно выполнило задачи боевой службы
17:08, 08 июня 2017 Как изменится фуникулер Владивостока?
На ремонте до июля
15:08, 08 июня 2017 Собаки нападают на людей во Владивостоке
Кто виноват?