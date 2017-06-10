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Житель Приморья угонял велосипеды

По данному факту возбуждены уголовные дела
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение от 33-летней жительницы Уссурийска, которая сообщила о краже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Сумма ущерба составила 7 тыс рублей.

Установлено, что злоумышленник похитил велосипед из подъезда одного из домов, после чего скрылся.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 33-летнего ранее судимого жителя Уссурийска, который дал признательные показания и рассказал о совершении еще одного аналогичного преступления.

В ходе обыска по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты похищенные велосипеды. Имущество возвращено законным владельцам.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела. Злоумышленнику грозит лишение свободы до пяти лет.

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