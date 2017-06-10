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Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Без капитана, и без главного тренера. Сразу 2 наставника покинули футбольный клуб "Луч-Энергия". Тем временем, в приморской столице готовятся к пятому городскому турниру по дворовому футболу. Для всех жалеющих принять участие открыт прием заявок. И велозаезд по сопкам острова Русский состоится в эту субботу. По задумке организаторов участники будут проезжать мимо фортов и живописных бухт, а крутые перевалы и подъемы помогут проверить силы и выносливость, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.