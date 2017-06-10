Ученые узнали рост идеального любовника

Специалисты узнали тайны невысоких мужчин

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования смогли создать портрет идеального любовника для женщин всего мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

В ходе исследование было установлено, что идеальным любовником является мужчина, рост которого не превышает 170 сантиметров.

Было проведено масштабное исследование, участниками которого стали несколько сотен людей. Результаты показали, что лучшие любовники – это невысокие мужчины в возрасте от 26 до 30 лет. По словам специалистов, у в этом возрасте у мужчин уже есть опыт в сексуальных утехах, они продолжают следить за своим внешним видом и, как правило, активно занимаются спортом.

По словам ученых, у невысоких мужчин немало комплексов по поводу своего роста, что выступает дополнительным стимулом быть лучшим в сексуальной жизни. Как оказалось, невысокие любовники обладают таким обширным спектром различных интимных уловок, что они сполна компенсируют их маленький рост.