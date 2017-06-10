Уссурийск стал одним из добрых городов России 11:53, 10 июня Уссурийск стал одним из добрых городов России
В Приморье задержан убийца жестоко убитой девушки 11:02, 10 июня В Приморье задержан убийца жестоко убитой девушки
Ураган пронесся по Уссурийску 10:34, 10 июня Ураган пронесся по Уссурийску (Фото)
Новостная лента
Июнь, 10 суббота
13:07
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
13:07
Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга Эксклюзив
12:32
Ученые узнали рост идеального любовника
11:53
Уссурийск стал одним из добрых городов России
11:21
Владивосток готовится к массовому заплыву Видео
11:02
В Приморье задержан убийца жестоко убитой девушки
10:34
Ураган пронесся по Уссурийску Фото
10:09
Гороскоп на 10 июня
09:17
Игорь Пушкарев: Не вышло оклеветать меня во время задержания, не выйдет и сейчас
08:55
Во Владивостоке сегодня возможны грозовые дожди
08:30
Куда пойти во Владивостоке в выходные
07:27
Во Владивостоке открыт прием заявок на участие в городском турнире по футболу среди дворовых команд
06:00
Сильнейших пауэрлифтеров определят на чемпионате во Владивостоке
05:04
Классы с педагогическим уклоном встретят во Владивостоке всех желающих уже в сентябре
04:07
Тонометры уличили в занижении давления
03:02
Ученые реабилитировали белый хлеб
02:28
Пришкольный лагерь «Солнышко» встретил гостей интересной игрой
01:28
Акцию «Здоровые дети - здоровый город!» проведут во Владивостоке
00:11
Во Владивостоке может появиться рыбный рынок
Июнь, 09 пятница
23:03
Одарённые в культуре и искусствах дети получили стипендии во Владивостоке
22:17
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время праздников
21:37
Во Владивостоке супруги Горновы отметили бриллиантовую свадьбу
20:17
Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком
19:31
Чемпионат Приморья по конному спорту пройдет во Владивостоке
18:27
Александр Галушка: 150 тысяч заявок на «ДВ-гектар» ожидается до конца года
18:02
Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017
17:47
Приморье защищают от птичьего гриппа
17:34
Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые
17:25
Приморье ожидает карантинное фитосанитарное обследование
17:13
Юрий Трутнев: Второе казино в Приморье появится в 2018 году
17:04
МИД России озабочен обстановкой на Корейском полуострове Эксклюзив
17:01
В Приморье прошла ревизия госрезерва
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Красота и Здоровье

Ученые узнали рост идеального любовника

Специалисты узнали тайны невысоких мужчин
Фото: funtale.ru Фото: funtale.ru
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования смогли создать портрет идеального любовника для женщин всего мира, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

В ходе исследование было установлено, что идеальным любовником является мужчина, рост которого не превышает 170 сантиметров.

Было проведено масштабное исследование, участниками которого стали несколько сотен людей. Результаты показали, что лучшие любовники – это невысокие мужчины в возрасте от 26 до 30 лет. По словам специалистов, у в этом возрасте у мужчин уже есть опыт в сексуальных утехах, они продолжают следить за своим внешним видом и, как правило, активно занимаются спортом.

По словам ученых, у невысоких мужчин немало комплексов по поводу своего роста, что выступает дополнительным стимулом быть лучшим в сексуальной жизни. Как оказалось, невысокие любовники обладают таким обширным спектром различных интимных уловок, что они сполна компенсируют их маленький рост. 

comments powered by Disqus
Похожие новости
Тонометры уличили в занижении давления
04:07, 10 июня 2017 Тонометры уличили в занижении давления

Доказано, что большинство домашних сфигмоманометров не обеспечивают необходимой точности

Ученые реабилитировали белый хлеб
03:02, 10 июня 2017 Ученые реабилитировали белый хлеб

Он оказался одинаковым по влиянию на здоровье в сравнении с цельнозерновым

Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые
17:34, 09 июня 2017 Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, какие продукты снижают аппетит
16:26, 09 июня 2017 Ученые узнали, какие продукты снижают аппетит

Специалисты составили список ингредиентов

Клещей у приморцев 12 июня будут принимать во Владивостоке
15:46, 09 июня 2017 Клещей у приморцев 12 июня будут принимать во Владивостоке

График работы Центра гигиены и эпидемиологии

Регулярный секс проливает женщинам жизнь, - ученые
15:23, 09 июня 2017 Регулярный секс проливает женщинам жизнь, - ученые

Специалисты провели исследование

Ученые узнали, как можно быстро заснуть
14:14, 09 июня 2017 Ученые узнали, как можно быстро заснуть

От снотворного теперь можно и вовсе отказаться