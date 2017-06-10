Уссурийск стал одним из добрых городов России

Общественная палата РФ составила ТОП-10

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

В России завершилась экологическая акция «Марафон добрый день», по итогам которого был составлен ТОП-10 самых добрых городов нашей страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой ТАСС.

По итогам акции, Уссурийск попал на шестую строчку рейтинга. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Химки, на третьем – Кронштадт.

Стоит отметить, что приморскому городу удалось обогнать Чебоксары, Москву, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Напомним, акция стартовала 1 марта по всей России, за это время было проведено более 35 тысяч экологических мероприятий.