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Общество

Уссурийск стал одним из добрых городов России

Общественная палата РФ составила ТОП-10
Фото: skyscrapercity.com Фото: skyscrapercity.com
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

В России завершилась экологическая акция «Марафон добрый день», по итогам которого был составлен ТОП-10 самых добрых городов нашей страны, сообщает РИА VladNews со ссылкой ТАСС.

По итогам акции, Уссурийск попал на шестую строчку рейтинга. На первом месте оказался Санкт-Петербург, на втором – Химки, на третьем – Кронштадт.

Стоит отметить, что приморскому городу удалось обогнать Чебоксары, Москву, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород.

Напомним, акция стартовала 1 марта по всей России, за это время было проведено более 35 тысяч экологических мероприятий.

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