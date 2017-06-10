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Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Владивосток готовится к массовому заплыву. Дистанция пройдет вдоль мыса Басаргигна. Зрелищное спортивное мероприятие состоится в предстоящую субботу. Спортсмены и болельщики популярных в регионе гонок РДС-Восток готовятся не только к соревнованиям, но и к изменениям. И лучших наездников Приморья определят во Владивостоке в грядущую субботу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.