В Приморье задержан убийца жестоко убитой девушки 11:02, 10 июня В Приморье задержан убийца жестоко убитой девушки
Ураган пронесся по Уссурийску 10:34, 10 июня Ураган пронесся по Уссурийску (Фото)
Гороскоп на 10 июня 10:09, 10 июня Гороскоп на 10 июня
Новостная лента
Июнь, 10 суббота
11:36
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
11:36
Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга Эксклюзив
11:21
Владивосток готовится к массовому заплыву Видео
11:02
В Приморье задержан убийца жестоко убитой девушки
10:34
Ураган пронесся по Уссурийску Фото
10:09
Гороскоп на 10 июня
09:17
Игорь Пушкарев: Не вышло оклеветать меня во время задержания, не выйдет и сейчас
08:55
Во Владивостоке сегодня возможны грозовые дожди
08:30
Куда пойти во Владивостоке в выходные
07:27
Во Владивостоке открыт прием заявок на участие в городском турнире по футболу среди дворовых команд
06:00
Сильнейших пауэрлифтеров определят на чемпионате во Владивостоке
05:04
Классы с педагогическим уклоном встретят во Владивостоке всех желающих уже в сентябре
04:07
Тонометры уличили в занижении давления
03:02
Ученые реабилитировали белый хлеб
02:28
Пришкольный лагерь «Солнышко» встретил гостей интересной игрой
01:28
Акцию «Здоровые дети - здоровый город!» проведут во Владивостоке
00:11
Во Владивостоке может появиться рыбный рынок
Июнь, 09 пятница
23:03
Одарённые в культуре и искусствах дети получили стипендии во Владивостоке
22:17
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время праздников
21:37
Во Владивостоке супруги Горновы отметили бриллиантовую свадьбу
20:17
Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком
19:31
Чемпионат Приморья по конному спорту пройдет во Владивостоке
18:27
Александр Галушка: 150 тысяч заявок на «ДВ-гектар» ожидается до конца года
18:02
Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017
17:47
Приморье защищают от птичьего гриппа
17:34
Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые
17:25
Приморье ожидает карантинное фитосанитарное обследование
17:13
Юрий Трутнев: Второе казино в Приморье появится в 2018 году
17:04
МИД России озабочен обстановкой на Корейском полуострове Эксклюзив
17:01
В Приморье прошла ревизия госрезерва
17:00
Защита Андрея Пушкарева обжалует продление ареста 19 июня
16:49
Во Владивостоке накрыли точку круглосуточной торговли спиртом
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
8 канал

Владивосток готовится к массовому заплыву

Новости спорта
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Владивосток готовится к массовому заплыву. Дистанция пройдет вдоль мыса Басаргигна. Зрелищное спортивное мероприятие состоится в предстоящую субботу. Спортсмены и болельщики популярных в регионе гонок РДС-Восток готовятся не только к соревнованиям, но и к изменениям. И лучших наездников Приморья определят во Владивостоке в грядущую субботу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ
14:39, 09 июня 2017 Концепцию развития Владивостока представят президенту России и Японии на третьем ВЭФ

Мастер-план Владивостока

Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота
13:06, 09 июня 2017 Бухту Золотой Рог очистят с помощью робота

Робот в помощь

После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно
17:41, 08 июня 2017 После службы в порту Сирии во Владивосток вернулось госпитальное судно "Иртыш"

Судно успешно выполнило задачи боевой службы

Как изменится фуникулер Владивостока?
17:08, 08 июня 2017 Как изменится фуникулер Владивостока?

На ремонте до июля

Собаки нападают на людей во Владивостоке
15:08, 08 июня 2017 Собаки нападают на людей во Владивостоке

Кто виноват?

Студенты Владивостока разработали прототипы протезов
18:36, 07 июня 2017 Студенты Владивостока разработали прототипы протезов

В стиле терминатора

Владивосток и А.С.Пушкин: 218 лет со дня рождения поэта
17:43, 07 июня 2017 Владивосток и А.С.Пушкин: 218 лет со дня рождения поэта

Великий русский