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В Приморье задержан убийца жестоко убитой девушки

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

В отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела женщины с признаками насильственной смерти в Партизанске, сообщает РИA VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы констатировали у погибшей множественные колото-резаные раны.

В ходе розыска сотрудники полиции задержали 32-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Мужчина пояснил, что совершил преступление ради наживы.

Установлено, что злоумышленник познакомился с 37-летней женщиной и предложил прогуляться. В безлюдном месте он нанес потерпевшей ножевые ранения, после чего похитил золотые украшения, телефон и деньги.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого похищенное имущество изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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