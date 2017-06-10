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Игорь Пушкарев: Не вышло оклеветать меня во время задержания, не выйдет и сейчас

Временно отстраненный от должности глава Владивостока опубликовал новый пост
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Временно отстраненный от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев продолжается знакомиться с материалом дела и следить за тем, что происходит в СМИ, сообщает РИА VladNews.

В своем новом посте в социальных сетях Игорь Сергеевич затронул тему СМИ, так как несколько дней назад из поисковой системы исчезли материалы за последние пять дней.

- Ситуация, которая развивается вокруг освещения в средствах массовой информации деталей моего уголовного дела очень занятная порой. Сообщили, что накануне со страниц крупнейшей поисковой системы "Яндекс" исчезли материалы СМИ о моём деле сразу за 5 дней, как бы случайно совпавших с годовщиной ареста. Их просто удалили и поисковая система не выдавала ссылки на новостные ресурсы. Я догадываюсь, кто мог не быть заинтересован в широкой огласке процесса, но оставлю этот вопрос открытым, думаю всем и так всё понятно. В любом случае для меня и моей защиты эта ситуация стала хорошим знаком. Мы в очередной раз убедились в том, что нас пытаются всеми силами надломить, но ничего не выходит. Не вышло оклеветать меня во время задержания, не выйдет и сейчас! Я и моя команда обхитрила всё обвинение очень давно - не нарушая закон, говорили правду и не нанесли никому ущерба. Жители Приморского края и Владивостока должны знать правду, и понимать, что нельзя просто так, без доказательств, творить с человеком всё что вздумается. Правду не утаишь, правда одна! – написал Игорь Пушкарев.

Отметим, что свою вину временно отстраненный от должности глава Владивостока не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, Игорь Пушкарев уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.

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