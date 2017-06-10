Во Владивостоке сегодня возможны грозовые дожди

Погоду в Приморье определяет поле пониженного давления

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +16...+25 °C, сообщает Примпогода.

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Во Владивостоке переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+22 °C. Температура воды в Амурском заливе +14°C.



В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +22...+24 °C.



В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C.