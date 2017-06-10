Игорь Пушкарев: Не вышло оклеветать меня во время задержания, не выйдет и сейчас 09:17, 10 июня Игорь Пушкарев: Не вышло оклеветать меня во время задержания, не выйдет и сейчас
Во Владивостоке сегодня возможны грозовые дожди 08:55, 10 июня Во Владивостоке сегодня возможны грозовые дожди
Куда пойти во Владивостоке в выходные 08:30, 10 июня Куда пойти во Владивостоке в выходные
Новостная лента
Июнь, 10 суббота
10:05
Как Владивосток прожил год без мэра Эксклюзив
10:05
Владивостокские депутаты отговаривают Юрия Кучина от митинга Эксклюзив
09:17
Игорь Пушкарев: Не вышло оклеветать меня во время задержания, не выйдет и сейчас
08:55
Во Владивостоке сегодня возможны грозовые дожди
08:30
Куда пойти во Владивостоке в выходные
07:27
Во Владивостоке открыт прием заявок на участие в городском турнире по футболу среди дворовых команд
06:00
Сильнейших пауэрлифтеров определят на чемпионате во Владивостоке
05:04
Классы с педагогическим уклоном встретят во Владивостоке всех желающих уже в сентябре
04:07
Тонометры уличили в занижении давления
03:02
Ученые реабилитировали белый хлеб
02:28
Пришкольный лагерь «Солнышко» встретил гостей интересной игрой
01:28
Акцию «Здоровые дети - здоровый город!» проведут во Владивостоке
00:11
Во Владивостоке может появиться рыбный рынок
Июнь, 09 пятница
23:03
Одарённые в культуре и искусствах дети получили стипендии во Владивостоке
22:17
Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время праздников
21:37
Во Владивостоке супруги Горновы отметили бриллиантовую свадьбу
20:17
Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком
19:31
Чемпионат Приморья по конному спорту пройдет во Владивостоке
18:27
Александр Галушка: 150 тысяч заявок на «ДВ-гектар» ожидается до конца года
18:02
Комплексный план развития Владивостока представят на ВЭФ-2017
17:47
Приморье защищают от птичьего гриппа
17:34
Жирную пищу нельзя запивать кофе, - ученые
17:25
Приморье ожидает карантинное фитосанитарное обследование
17:13
Юрий Трутнев: Второе казино в Приморье появится в 2018 году
17:04
МИД России озабочен обстановкой на Корейском полуострове Эксклюзив
17:01
В Приморье прошла ревизия госрезерва
17:00
Защита Андрея Пушкарева обжалует продление ареста 19 июня
16:49
Во Владивостоке накрыли точку круглосуточной торговли спиртом
16:41
«Деловой носорог» объявляет распродажу
16:38
В Приморье состоится «горячая линия» по проблемам подготовки к пляжному сезону
16:26
Ученые узнали, какие продукты снижают аппетит
16:14
Свободный порт Владивосток запускает электронные визы
Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
4145 (84) от 09 июня 2017 Электронная версия газеты Владивосток
На вернисаже – волшебный текстиль
При нашей погоде тонировке не климат
Второй Мариинский – под знаком высокого искусства
В маленьких коробочках – большая контрабанда
Участников заплыва узнают по яркой шапочке и сигнальному свистку
69 от 01 июня 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Откуда хвори?
Твой год, липа!
Цветоводы представляют свои коллекции
Садоводство будут курировать
Выращиваем виноград и делаем вино
Общество

Во Владивостоке сегодня возможны грозовые дожди

Погоду в Приморье определяет поле пониженного давления
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 10 июня, погоду в Приморье определяет поле пониженного давления. В крае переменная облачность, кратковременные дожди, местами сильные. В отдельных районах грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха +16...+25 °C, сообщает Примпогода. 

.
Во Владивостоке переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +20...+22 °C. Температура воды в Амурском заливе +14°C.

В Уссурийске переменная облачность, небольшой дождь, возможна гроза. Ветер западный, северо-западный умеренный, при грозе сильный. Температура воздуха +22...+24 °C.

В Находке переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +20...+22 °C.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Куда пойти во Владивостоке в выходные
08:30, 10 июня 2017 Куда пойти во Владивостоке в выходные

Вход свободный

Классы с педагогическим уклоном встретят во Владивостоке всех желающих уже в сентябре
05:04, 10 июня 2017 Классы с педагогическим уклоном встретят во Владивостоке всех желающих уже в сентябре

Для ребят, тяготеющих к преподавательской деятельности

Пришкольный лагерь «Солнышко» встретил гостей интересной игрой
02:28, 10 июня 2017 Пришкольный лагерь «Солнышко» встретил гостей интересной игрой

​«Россия – Родина моя!» - так называлась праздничная игровая программа

Акцию «Здоровые дети - здоровый город!» проведут во Владивостоке
01:28, 10 июня 2017 Акцию «Здоровые дети - здоровый город!» проведут во Владивостоке

Вход свободный

Во Владивостоке может появиться рыбный рынок
00:11, 10 июня 2017 Во Владивостоке может появиться рыбный рынок

Концепцию представили японским инвесторам

Одарённые в культуре и искусствах дети получили стипендии во Владивостоке
23:03, 09 июня 2017 Одарённые в культуре и искусствах дети получили стипендии во Владивостоке

Стипендиатами стали 25 детей и 3 творческих коллектива

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время праздников
22:17, 09 июня 2017 Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время праздников

Просьба о подозрительном сообщать по телефонам полиции