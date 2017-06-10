Гороскоп на 10 июня

День будет плодотворным

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Сегодня гороскоп переполнен флюидами повышенной общественной активности, сообщает 1001 Гороскоп. Весь день и окружающие, и вы будете испытывать непреодолимое желание вмешаться в чужие дела, даже если об этом никто не просит. Дать дружеский совет, укорить за неправильное поведение, навязать свое мнение – сегодня подобное поведение многим будет казаться в порядке вещей. Такой уж это день, что каждый будет считать, что он точно знает, как надо. Ну а поскольку мнения вряд ли будут совпадать, то любая попытка настоять на своем грозит вылиться в жаркие споры. Чтобы избежать конфликтов, звезды советуют вам в любых вопросах проявлять гибкость, вместо жесткого давления используя язык дипломатии.

Сегодня во всем, за что бы Овен ни брался, он будет склонен до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях его упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда. Звезды гороскопа предупреждают Овна, что день склоняет его к стопроцентной уверенности в себе, но это вовсе не значит, что он, как и любой другой человек, не может ошибаться. Поэтому, чтобы не выставить себя в глупом свете, Овну сегодня не следует быть слишком самонадеянным.

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу заняться налаживанием отношений с окружающими, в том числе и с близкими людьми. Если между ним и кем-то еще стоит стена непонимания или есть другие нерешенные вопросы, лучше всего поднять эту щекотливую тему именно сегодня. Поговорив откровенно, по душам, Телец не только избавится от груза, но и имеет все шансы, что его поймут. Даже если проблему не удастся решить мгновенно, это все равно пойдет на пользу его отношениям.

Сегодня звезды гороскопа категорически не советуют Близнецам обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение их дел. Увы, но день не способствует взаимопониманию и поиску компромиссов, из-за чего даже самая расчудесная идея или план Близнецов имеют все шансы быть зарубленными на корню. Вообще, в течение дня лучшей тактикой сегодня для Близнецов будет полагаться только на себя и держать свои планы в секрете. Ну а если их все-таки вызовут на разговор – больше слушать, чем говорить.

Сегодня в течение дня ситуация обещает поставить Рака перед выбором. Выбор может касаться и рабочих задач, и взаимоотношений с окружающими, и личной жизни, и других областей. Главное, что Раку не удастся занять нейтральную позицию: ему придется принять решение в пользу одного из вариантов и действовать, исходя из этого. Впрочем, в каждом варианте будут присутствовать как свои минусы, так и плюсы. Так что Раку необходимо заранее просчитать, где плюсов для него окажется больше.

Сегодня Лев будет аккуратен как никогда! Беспорядок способен его раздражать, заставляя Льва бороться с хаосом в любых его проявлениях. Самым простым сегодня для него будет разобрать завалы на рабочем столе, сложнее – навести порядок в мыслях и планах. Только разложив все по полочкам, Лев будет готов, наконец, приступить к остальным делам. Если, конечно, до конца дня останется хоть какое-то время.

Сегодня день идеально подходит практически для любых амбициозных задумок Девы! Говорят, что смелость – это второе счастье, но если в обычный день с этим утверждением можно поспорить, то сегодня и ситуация, и окружающие будут поощрять Деву совершать решительные и даже дерзкие шаги, направленные на укрепление своего статуса. Так что скромно отмолчаться в уголке или занять нейтральную позицию у Девы сегодня вряд ли получится. И для ее самооценки это очень даже хорошо.

Сегодня Весы могут испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Возможно, они уже долго бились над ее решением, а может быть, просто не знают, как к ней подступиться. Или же задача кажется им непосильной. Как бы то ни было, звезды гороскопа советуют Весам сегодня не торопиться с выводами и отложить проблему на потом – в другой день больше шансов за то, что им удастся найти выход из положения.

Сегодня Скорпион будет схватывать все на лету! Его мозг обещает работать быстро и четко, помогая Скорпиону ориентироваться в самой сложной обстановке, находить изящные пути для решения задач, внимательно прислушиваться к чужим идеям, а также генерировать собственные. Другими словами, Скорпион сегодня способен творить чудеса, и просто грех не использовать это для того, чтобы переделать кучу дел, а заодно и укрепить свой авторитет в глазах окружающих.

Сегодня Стрелец не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. Он предпочтет сто раз обдумать, прежде чем сделать какой-либо шаг. Так что, с одной стороны, Стрелец сегодня способен упустить весьма заманчивые финансовые перспективы, зато он точно избежит ненужных трат и возможных потерь. Звезды гороскопа советуют Стрельцу посвятить этот день ведению своей личной бухгалтерии. От его внимательного взгляда не укроется ни один подвох!

Сегодня Козерог настроен работать с полной самоотдачей – потребности дела он будет ставить куда выше собственных! Из-за этого в его сегодняшнем расписании не исключены такие подвиги, как незапланированная работа без обеденного перерыва (даже если сегодня у Козерога выходной), ведь главным для него будет работа на результат. Такое искреннее усердие способно привлечь внимание окружающих и со временем обернуться для Козерога приятными бонусами.

Сегодня Водолей будет демонстрировать отличное умение работать с информацией! При необходимости он способен виртуозно манипулировать цифрами и фактами, а также анализировать и делать правильные выводы. Благодаря этому, Водолей сегодня сумеет произвести впечатление на окружающих даже в вопросах, которые не относятся к его компетенции – только за счет своего умения замечать детали и проникать в самую суть.

Сегодня Рыбам противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить. Это касается сделок, переговоров, крупных денежных трат, а также новых начинаний. Ничего не поделаешь, лучше уж перенести запуск проекта на день, чем потом расхлебывать последствия. Если же Рыбы сегодня пренебрегут этим советом, им следует заранее приготовиться к тому, что сложностей окажется на порядок больше, чем они ожидали.