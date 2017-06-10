Тонометры уличили в занижении давления

Доказано, что большинство домашних сфигмоманометров не обеспечивают необходимой точности

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Исследователи из Альбертского университета впервые показали, что подавляющее большинство домашних сфигмоманометров не обеспечивают необходимой точности измерений, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Артериальная гипертензия считается одним из ключевых факторов риска заболеваний сердечно-сосудистой системы — основной причины смерти во всем мире, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вероятность гипертонии повышается с возрастом и часто диагностируется у пожилых (старше 65 лет) людей; также нарушение могут провоцировать табакокурение, прием оральных контрацептивов и ожирение. Чтобы упростить диагностику и мониторинг гипертонии нередко используются сфигмоманометры. Независимо от аппаратной части работа этих портативных и доступных приборов основана на регистрации колебаний давления в манжете, которая надевается на плечо или запястье.

Поскольку выявление гипертонии требует устойчивого роста давления в определенном диапазоне — от 140/90 миллиметров ртутного столба и выше, — точность тонометра во многом определяет диагностику и курс лечения. Между тем математическое моделирование, проведенное американским физиологом Чарльзом Бэббсом (Charles F. Babbs) в 2012 году, показало, что на результат измерения могут влиять сами физиологические параметры, характерные для людей с подозрением на гипертонию. Так, в случае пожилых пациентов искажать данные способны артериальная ригидность (утолщение стенок артерий) и расширенное давление пульса (в норме — повышение давления в ответ на нагрузки или жару).

До сих пор точность домашних сфигмоманометров не оценивалась экспериментально. Чтобы восполнить пробел, канадские ученые обследовали 85 здоровых добровольцев старше 18 лет. На первом этапе авторы изучили социодемографические параметры, анамнез и рассчитали индекс массы тела (ИМТ) участников. Затем шесть предварительно обученных ассистентов под наблюдением эксперта в области гипертонии 18 раз измерили у каждого артериальное давление. Замеры проводились попарно с помощью ртутного (наиболее точного) сфигмоманометра Baumanometer и 79 различных коммерческих приборов. Ртутный тонометр надевался на плечо с точностью до 0,1 миллиметра.

Все домашние сфигмоманометры были классифицированы по брендам, виду измерения (плечо или запястье), статусу утверждения со стороны проверяющих организаций и жесткости манжеты. В соответствии с общепринятой техникой, для уточнения результатов измерений исследователи также использовали аускуляторный метод: одновременно с применением датчика они следили за пульсацией плечевой артерии добровольцев с помощью стетоскопа. За максимально допустимую погрешность между аускуляторными замерами принимались четыре миллиметра ртутного столба. При этом такая оценка давления использовалась как эталон.

В 69 процентах случаев расхождение между аускулярным методом и домашними тонометрами составило более пяти миллиметров ртутного столба. Для трети измерений посредством коммерческих приборов оказалась характерна погрешность более 10 миллиметров ртутного столба, для семи процентов — 15 миллиметров ртутного столба. Средний уровень давления авторы оценили в 125,7 ± 14/73,9 ± 10,4 и 129 ± 14,7/72,9 ± 9,3 миллиметра ртутного столба для датчиков и стетоскопа соответственно. Таким образом, большинство тонометров занижали показатель. По мнению ученых, это указывает на необходимость валидации самостоятельных измерений с помощью профессионального оборудования и специалистов.