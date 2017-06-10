Ученые реабилитировали белый хлеб

Он оказался одинаковым по влиянию на здоровье в сравнении с цельнозерновым

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Эксперименты показали: для здоровья никакой разницы между обычным белым и цельнозерновым хлебом ручной работы нет – по крайней мере, в среднем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Хлеб – до сих пор всему голова: в разных странах на него приходится от 10 до 40% всех потребляемых населением калорий – больше, чем на любой другой продукт. А с тех пор, как в моду вошел здоровый образ жизни, многие любители хлеба перешли на цельнозерновой, «более полезный», который можно найти сегодня в любом супермаркете. Однако польза от таких продуктов может быть сильно переоценена. Профессор Института Вейцмана Эран Сегал и его коллеги пишут об этом в статье, опубликованной журналом Cell Metabolism.

Израильские ученые сравнили влияние на здоровье двух крайних вариантов – с одной стороны, «самого вредного» белого, магазинного, промышленного производства, с другой же – свежего, из молотого каменными жерновами, цельного пшеничного зерна, на «настоящей» закваске, выпеченного в каменной печи – «самого полезного» хлеба ручной работы.

Для испытаний 20 добровольцев разделили на две группы, после чего они в течение недели потребляли хлеб довольно активно, получая таким путем около четверти необходимых калорий. И конечно, одна группа ела исключительно магазинный белый хлеб, другая – только цельнозерновой ручной работы. Затем, после двухнедельного перерыва, они поменялись местами: те, кто ел один вид хлеба, стали есть другой.

Все это время ученые вели мониторинг ключевых маркеров состояния организма – уровня сахара, холестерина и минеральных веществ в крови, ферментов печени и кальция, состояния микрофлоры кишечника и ротовой полости, мочевыведения и веса. Потребление хлеба, действительно, сказывалось на большинстве показателей, но вот никакой разницы между «вредным» и «полезным» хлебом не было.

«Мы сами были уверены, что хлеб на закваске будет более здоровым вариантом, – говорит Эран Сегал, – но, к нашему большому удивлению, мы не увидели никакой разницы между влиянием на здоровье того и другого вида хлеба».

Так, часто говорят о положительном воздействии цельнозернового хлеба на уровень сахара в крови. Однако мониторинг показал, что около половины добровольцев демонстрировали повышение уровня сахара в любом случае: одни – при употреблении цельнозернового, другие – белого хлеба. «Это, видимо, потому, что реакция организма на хлеб – вещь очень индивидуальная, – продолжает профессор Сегал, – так что разница между людьми у нас ушла с усреднением». Авторы показали, что в заметной степени эту реакцию организма определяет микрофлора.