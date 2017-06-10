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Общество

Классы с педагогическим уклоном встретят во Владивостоке всех желающих уже в сентябре

Для ребят, тяготеющих к преподавательской деятельности
Фото: 2D.by Фото: 2D.by
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Подростков, тяготеющих к преподавательской деятельности, объединят в специальные социально-гуманитарные классы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Уже в будущем учебном году такие классы откроются в пяти школах Владивостока: №№ 44, 45, 52, 70 и 77. Здесь учеников познакомят с тонкостями работы педагога, разовьют чувство эмпатии, сопереживания, чуткости. И сделают их гуманитарные знания более глубокими.

Для учащихся будут выстроены индивидуальные образовательные маршруты. Сейчас они прорабатываются. Школы будут работать в тесной связке с преподавателями профильных курсов из ДВФУ.

Идею создания профильных классов во Владивостоке выдвинули сами педагоги. Их поддержали родители. И те, и другие уверены, что именно профильные классы дадут хорошую возможность не только обратить более пристальное внимание на изучение отдельных предметов и подготовиться к ЕГЭ, но и получить более качественное образование в целом.

Кроме того, одна из целей образовательной программы в педагогических классах - научить ребят учиться всю жизнь, постоянно актуализировать свои знания, выработать навык поиска и освоения новой информации. Как считают эксперты, такой навык является сейчас одним из самых важных для современного человека, а согласно последним исследованиям, в будущем он может приобрести еще большее значение.

"Можно с уверенностью сказать,что обучение в профильном педагогическом классе можно считать хорошим стартом в жизни и возможностью получить хорошее образование", – прокомментировала Оксана Унтилова, директор школы №44.

Кроме того, создание педагогических классов – это одна из эффективных мер по привлечению молодых специалистов во владивостокские школы. Напомним, несколько лет назад по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в городе были введены ежемесячные доплаты молодым педагогам, а также выплата им подъемных средств при устройстве на работу. Молодой специалист получает на руки около 42 тысяч рублей. Что касается ежемесячных доплат, их размер варьируется от 13 до 18 тысяч рублей. Такие доплаты специалисты получают в течение первых трех лет работы.

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