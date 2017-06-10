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Общество

Пришкольный лагерь «Солнышко» встретил гостей интересной игрой

​«Россия – Родина моя!» - так называлась праздничная игровая программа
Фото: Администрация города Владивосток Фото: Администрация города Владивосток
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

«Россия – Родина моя!» - так называлась праздничная игровая программа, посвящённая Дню России, которая прошла сегодня, 9 июня, в школе № 68 для ребят, которые отдыхают в пришкольных оздоровительных лагерях Первореченского района.

В мероприятии приняли участие 6 команд из школ №№ 23, 53, 68, а также из учреждений дополнительного образования «Смена» и Центр развития творчества детей и юношества «Надежда», - всего 72 школьника 2-х-4-х классов.

Игра проводилась в формате прохождения станций. На каждой из них ребятам предлагались задания, связанные с историей Российского государства, геральдикой, устным народным творчеством, русской живописью и музыкой. К примеру, один из конкурсов был на лучшее исполнение гимна Российской Федерации.

Команды участников пришли со своими болельщиками, которые поддерживали их дружными аплодисментами. Лучшими стали команды из школы № 68 и Центра детского творчества «Смена».

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