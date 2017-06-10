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Сильнейших пауэрлифтеров определят на чемпионате во Владивостоке

Приглашаются все желающие
Фото: Администрация города Владивосток Фото: Администрация города Владивосток
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

В субботу, 10 июня, и в воскресенье, 11 июня на базе спортивного клуба «Витязь» (ул. Прапорщика Комарова, 35а) пройдет чемпионат города по пауэрлифтингу, посвященный памяти Ольги Чекреневой - мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, которая занимала должность президента федерации пауэрлифтинга Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Соревнования пройдут по троеборью и классическому троеборью среди женщин, мужчин и ветеранов по правилам, утвержденным федерацией пауэрлифтинга России.

Мероприятие организовано администрацией Владивостока совместно с федерацией пауэрлифтинга Приморского края. Приглашаются все желающие поболеть за спортсменов.

Программа соревнований:

10 июня

10 - 13 часов - соревнования женщин и ветеранов по троеборью;

13.30 - 20 часов - соревнования мужчин по троеборью;

11 июня

10 - 13 часов - соревнования женщин и ветеранов по классическому троеборью;

13.30 - 20 часов - соревнования мужчин классическому троеборью.

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