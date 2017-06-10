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Спорт

Во Владивостоке открыт прием заявок на участие в городском турнире по футболу среди дворовых команд

Участие в турнире бесплатное
Фото: Администрация города Владивосток Фото: Администрация города Владивосток
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке открыт прием заявок на участие в пятом городском турнире по футболу среди дворовых команд. Он состоится с 21 по 25 августа на одном из пришкольных стадионов. Как отмечают организаторы – МКУ «Молодежный ресурсный центр» и управление развития физической культуры и массового спорта администрации Владивостока, участие в турнире бесплатное, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Победители будут награждены кубками и медалями, остальные участники – грамотами.

Принять участие приглашаются футболисты двух возрастных групп: старшей (ребята возраста до 18 лет) и младшей (до 15 лет). В составе команды должно быть от 7 до 12 игроков. Заявки принимаются до 14 августа на е-mail turnir@mrc-vlad.ru.

Подробную информацию об условиях участия в турнире можно получить по телефонам: 222-22-94, 89143343655 (Чеботарев Игорь Андреевич, сотрудник МРЦ), 89644318402 (Докучаев Павел Владимирович, сотрудник МРЦ).

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