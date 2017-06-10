Во Владивостоке может появиться рыбный рынок

Концепцию представили японским инвесторам

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Концепцию рыбного рынка на Корабельной набережной Владивостока представили японским инвесторам – компании KIYOMURA Corporation, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Первый замглавы администрации Владивостока Алексей Литвинов напомнил, что на сегодняшний день существует концепция проекта строительства рыбного рынка на Корабельной набережной.

«Это будет двухэтажное здание в форме ската, «хвост» которого станет воздушным переходом с улицы Светланской. В здании будут расположены павильоны торговли свежей и свежемороженой продукцией, кафе, рестораны и суши-бары», – сказал он.

Как сообщил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов края Сергей Наставшев, уже есть несколько компаний с прибрежными квотами, которые готовы обеспечить рынок свежей рыбой.

«Например, у компании «Доброфлот» 39% квот прибрежного минтая, а также есть участки аквакультуры. Рыболовное судно компании добывает до 50 тонн рыбы в сутки», – добавил директор департамента.

Между тем генеральный директор KIYOMURA Corporation Токихиро Судо привел в пример один из крупнейших оптовых рынков рыбы и морепродуктов в Токио – «Цукидзи», как площадку для торговли и общения.

«Сейчас через интернет к себе домой можно заказать практически любую продукцию, в том числе и рыбу. Но преимущество рынка «Цукидзи» в том, что здесь можно пообщаться с продавцом, почувствовать живую рыбу», – отметил Токихиро Судо.