Куда пойти во Владивостоке в выходные

Вход свободный

Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

В выходные 10, 11 и 12 июня во Владивостоке состоятся интересные и полезные мероприятия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города:

10 июня в 11 часов – мастер-класс по вязанию крючком в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

10 июня в 12 часов – киногостиная «Герои книг зовут в кино» в библиотеке № 4 (ул. Светланская, 205, тел. 226-91-44). Вход свободный.

10 июня в 13 часов – кинозал «Любимые мультфильмы» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

10 июня в 13 часов - мультизал «Калейдоскоп» в библиотеке им. И.У. Басаргина (ул. Юмашева, 8; тел. 244-02-94). Вход свободный.

3 июня в 10:30 – очередное занятие в «Школе читателя» в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

10 июня в 13 часов – «Встречи за шахматной доской»: час шахмат в библиотеке № 17 (ул. Иртышская, 42, тел. 236-71-00). Вход свободный.

10 июня в 14 часов – работа творческой мастерской «Маленький волшебник» в библиотеке № 13 (ул. Русская, 78, тел. 232-55-96).Вход свободный.

10 июня в 14 часов – игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83).Вход свободный.

10 июня в 11 часов – лекция-тренинг «Образ Владивостока глазами молодёжи» в библиотеке им. А.П. Чехова (пр. 100-летия Владивостока, 48, тел. 236-13-70). Вход свободный.

10 июня в 15 часов – детский кинозал «Ералаш» в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83).Вход свободный.

10 июня в 15 часов - Игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке №9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

10 июня в 16 часов – открытая встреча по китайскому языку от клуба международного общения «Билингва» в молодежной библиотеке «Бук» (ул. Светланская, 55, тел. 222-35-73). Вход свободный.

11 июня в 12 часов – мастер-класс для мам и дочек «Мастерицы» в библиотеке № 21(ул. Нейбута, 45; тел.: 264-15-60). Вход свободный.

11 июня в 14 часов – игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83).Вход свободный.

11 июня в 14 часов – игротека «По страницам детских журналов» в библиотеке № 5 (ул. Леонова, 21, тел. 249-54-99). Вход свободный.

11 июня в 15 часов – детский кинозал «Ералаш» в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5, тел. 260-25-83).Вход свободный.

11 июня в 15 часов - Игротека. Развивающие настольные игры в библиотеке № 9 (ул. Талалихина, 5; тел.: 263-86-28). Вход свободный.

Спортивные мероприятия:

10 июня в 10 часов - на базе спортивного клуба «Витязь» (ул. Прапорщика Комарова, 35а) пройдет чемпионат города по пауэрлифтингу, посвященный памяти Ольги Чекреневой - мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, которая занимала должность президента федерации пауэрлифтинга Приморского края. Соревнования пройдут по троеборью и классическому троеборью среди женщин, мужчин и ветеранов по правилам, утвержденным федерацией пауэрлифтинга России. Вход свободный.

10 июня в 11 часов – в парке Минного городка на базе школы верховой езды «РОССО» пройдет открытый чемпионат Приморского края по конному спорту в дисциплине конкур. Соревнования приурочены к празднованию Дня России. Показать свое мастерство в верховой езде во Владивосток приедут спортсмены из Уссурийска, Находки, Артема и Владивостока. Вход свободный.

11 июня в 10 часов - на базе спортивного клуба «Витязь» (ул. Прапорщика Комарова, 35а) пройдет чемпионат города по пауэрлифтингу, посвященный памяти Ольги Чекреневой - мастера спорта международного класса по пауэрлифтингу, которая занимала должность президента федерации пауэрлифтинга Приморского края. Соревнования пройдут по троеборью и классическому троеборью среди женщин, мужчин и ветеранов по правилам, утвержденным федерацией пауэрлифтинга России. Вход свободный.

10 июня в 11.30 - во Владивостоке состоится массовый заплыв вдоль мыса Басаргина. Сбор участников начнется в 9 часов в бухте Соболь, откуда будет произведен старт. Мероприятие организовано администрацией города Владивостока и Федерацией подводного спорта Приморского края. Дистанция заплыва составит пять километров и пройдет вдоль полуострова Басаргина с финишем в бухте Патрокл. Безопасность участников на воде будет обеспечивать катер сопровождения. Для участия в заплыве приглашаются все желающие. Вход свободный.

11 июня в 12 часов – во Владивостоке на автодроме «Змеинка» (ул. Босфора, 3) пройдет второй этап открытого чемпионата города по автомногоборью Drift Street Legal - 2017. Побороться за звание чемпиона по дрифту DSL во Владивосток приедут пилоты со всего Дальнего Востока. Участие в соревнованиях примут более 30 гонщиков в двух классах - Light (начинающие спортсмены) и Pro (более опытные пилоты). Вход свободный.

День России:

12 июня во Владивостоке пройдёт яркое и красочное празднование Дня России. Администраций города подготовлено порядка 50 мероприятий - это творческие мастер-классы, концертные программы, показательные выступления по восточным единоборствам, спортивные соревнования, локальные площадки для детей, выставки-ярмарки рукоделия. Мероприятия состоятся на набережной Спортивной гавани, на Университетской и Корабельной набережных, в Театральном и Адмиральском скверах и на других площадках. Вход на все мероприятия свободный.

В этот день на набережной Спортивной гавани начнется концертно-развлекательная программа с выступлением творческих коллективов и исполнителей. Горожан здесь ждет множество интересных площадок и развлечений:

С 11 до 18 часов на верней площадке амфитеатра начнёт свою работу выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества. Городские умельцы представят свои работы из бисера, изделия из бересты, деревянные игрушки, вышивку и многое другое;

до на верней площадке амфитеатра начнёт свою работу выставка-продажа товаров декоративно-прикладного творчества. Городские умельцы представят свои работы из бисера, изделия из бересты, деревянные игрушки, вышивку и многое другое; С 11 до 18 часов здесь же все желающие смогут также принять участие в мастер-классах по бисероплетению, росписи деревянных игрушек, оригами, аквагриму, бумагопластике и даже аквагриму;

до здесь же все желающие смогут также принять участие в мастер-классах по бисероплетению, росписи деревянных игрушек, оригами, аквагриму, бумагопластике и даже аквагриму; С 11 до 18 часов юные модницы смогут посетить выездную парикмахерскую, где можно будет заплести косички. Здесь же все желающие смогут нанести аквагрим;

до юные модницы смогут посетить выездную парикмахерскую, где можно будет заплести косички. Здесь же все желающие смогут нанести аквагрим; С 11 до 13 часов гостям праздника предложат принять участие в интерактивном уроке по географии;

до гостям праздника предложат принять участие в интерактивном уроке по географии; С 11:30 до 16 часов на набережной будет работать музыкальная группа баянисты и вокалисты в русских национальных костюмах. Здесь прозвучат песни о России и русские народные песни;

до на набережной будет работать музыкальная группа баянисты и вокалисты в русских национальных костюмах. Здесь прозвучат песни о России и русские народные песни; С 11:30 до 18 часов в районе фонтана развернётся локальная площадка для самых юных горожан «Мой дом – моя Россия». Ребят ждёт конкурс рисунков на асфальте, мастер-класс по бисероплетению, также детям предлагают создать тематическое художественное панно;

до в районе фонтана развернётся локальная площадка для самых юных горожан «Мой дом – моя Россия». Ребят ждёт конкурс рисунков на асфальте, мастер-класс по бисероплетению, также детям предлагают создать тематическое художественное панно; С 12 до 14 часов на площадке амфитеатра пройдёт красочный праздничный концерт. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и солисты приморской столицы. Всем желающим будет также предложено принять участие в тематической викторине. Победителей ждут подарки;

до на площадке амфитеатра пройдёт красочный праздничный концерт. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и солисты приморской столицы. Всем желающим будет также предложено принять участие в тематической викторине. Победителей ждут подарки; С 15 до 18 часов в амфитеатре состоится концертная программа «России дружный хоровод». На сцену выйдут коллективы муниципального бюджетного учреждения культуры «Дом культуры «Традиции и современность» - хор «Улыбка», народный хор «Русская песня», вокальные группы «Мечта», «Юность», «Россияночка», народный хор «Дети войны».

В День России жителей и гостей приморской столицы приглашают также в сквер имени Ленина (напротив железнодорожного вокзала):

С 7 до 22 часов здесь будет проходить фестиваль казачьей культуры. Приморская региональная общественная организация по сохранению культурного наследия казачества «Казачий стан» представит культурно-развлекательную программу.

В Театральном сквере 12 июня будут звучать гитары:

С 12 до 15 часов здесь состоятся мастер-классы по игре на гитаре. Их проведут воспитанники и преподаватели музыкальных отделений муниципальных детских школ искусств и музыкальных школ Владивостока.

Торжественные мероприятия состоятся около мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной Набережной:

С 12 до 15 часов здесь пройдёт торжественный митинг посвящённый Дню России, концертная программа и парад байкеров от некоммерческой общественной межрегиональной организация по развитию мотоциклетного движения мотообъединениями «Братство Востока».

Кроме того, 12 июня на набережной Спортивной гавани развернутся спортивные тематические площадки с выполнениями нормативов ГТО и показательными выступлениями спортсменов различных федераций:

С 9 до 21 часа федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края проведет тренировки и мастер-классы по гребле на лодках класса «Дракон»;

до федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края проведет тренировки и мастер-классы по гребле на лодках класса «Дракон»; С 11 до 13 часов будет работать информационная площадка «Бокс»;

до будет работать информационная площадка «Бокс»; С 11 до 18 часов пройдут соревнования «Спортивный лабиринт» - все желающие смогут попробовать свои силы в спортивном ориентировании;

до пройдут соревнования «Спортивный лабиринт» - все желающие смогут попробовать свои силы в спортивном ориентировании; С 11 до 16 часов на акватории возле спорткомплекса «Олимпиец» гости праздника увидят гонки на парусных яхтах;

до на акватории возле спорткомплекса «Олимпиец» гости праздника увидят гонки на парусных яхтах; С 11 до 18 часов будут работать «Веселые старты» для всей семьи с дартсом, хоккеем с мячом, полосами препятствий и эстафетами;

до будут работать «Веселые старты» для всей семьи с дартсом, хоккеем с мячом, полосами препятствий и эстафетами; С 11 до 18 часов будет работать зона развлечений с надувными конями (прохождение дистанции на время), бой на надувных дубинах и аквагримом на тему Дня России;

до будет работать зона развлечений с надувными конями (прохождение дистанции на время), бой на надувных дубинах и аквагримом на тему Дня России; С 11 до 18 часов развернутся показательные выступления, конкурсы и консультации по джиу-джитсу, кикбоксингу, айкидо, тхэквондо, черлидингу и сноуборду;

до развернутся показательные выступления, конкурсы и консультации по джиу-джитсу, кикбоксингу, айкидо, тхэквондо, черлидингу и сноуборду; С 11 до 18 часов будут работать палатки ГТО - информационная зона с приемом нормативов в тестовом режиме: рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и прыжок с места в длину;

до будут работать палатки ГТО - информационная зона с приемом нормативов в тестовом режиме: рывок гири, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье и прыжок с места в длину; С 11 до 13 часов развернется площадка с нанесение аквагрима с символикой ГТО;

до развернется площадка с нанесение аквагрима с символикой ГТО; С 13 до 17 часов состоится акция «Рекорд дня» с различными площадками - рывок гири 16 кг на наибольшее количество раз за 4 мин, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье на максимум сантиметров, сгибание и разгибание в упоре лежа на полу на количество раз, поднимание туловища из положения лежа на спине на количество раз за 1 мин;

до состоится акция «Рекорд дня» с различными площадками - рывок гири 16 кг на наибольшее количество раз за 4 мин, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье на максимум сантиметров, сгибание и разгибание в упоре лежа на полу на количество раз, поднимание туловища из положения лежа на спине на количество раз за 1 мин; С 13 до 18 часов развернется информационная площадка «Киокусинкай».

В этот же день на Университетской набережной (остров Русский, ДВФУ) развернутся культурно-развлекательные площадки, мастер-классы, выставка-ярмарка и фуд-корты:

С 11 до 14 часов группа инициативных студентов «Леди» организуют демонстрацию российской бальной культуры – зрители увидят 20 номеров с показательными выступлениями мастеров бального танца, танцевальные мастер-классы и исторические танцы под современную музыку;

до группа инициативных студентов «Леди» организуют демонстрацию российской бальной культуры – зрители увидят 20 номеров с показательными выступлениями мастеров бального танца, танцевальные мастер-классы и исторические танцы под современную музыку; С 11 до 18 часов будет работать фуд-корт (продажа выпечки, шашлыков, напитков, сахарной ваты, мороженого);

до будет работать фуд-корт (продажа выпечки, шашлыков, напитков, сахарной ваты, мороженого); С 11 до 18 часов развернется пункт отбора на военную службу по контракту;

до развернется пункт отбора на военную службу по контракту; С 11 до 18 часов будет работать выставка – ярмарка изделий ручной работы;

до будет работать выставка – ярмарка изделий ручной работы; С 11 до 18 часов модельное агентство «Magic models» организует фотозону «Аля - рус» - гости праздника смогут сделать фотографию в стилизованной зоне с национальным колоритом в современном стиле;

до модельное агентство «Magic models» организует фотозону «Аля - рус» - гости праздника смогут сделать фотографию в стилизованной зоне с национальным колоритом в современном стиле; С 11 до 18 часов благотворительный фонд «Счастливые дети» и МКУ «Молодежный ресурсный центр» устраивают локальную площадку «Дети своей страны» - для гостей будет работать аква-грим, детский маникюр и мастер-класс по плетению;

до благотворительный фонд «Счастливые дети» и МКУ «Молодежный ресурсный центр» устраивают локальную площадку «Дети своей страны» - для гостей будет работать аква-грим, детский маникюр и мастер-класс по плетению; С 12 до 13 часов состоятся показательные выступления роллеров города Владивостока и соревновательные роллерзаезды;

до состоятся показательные выступления роллеров города Владивостока и соревновательные роллерзаезды; С 13 до 14 часов будет работать благотворительный аукцион с выступлением вокального коллектива «Признание»;

до будет работать благотворительный аукцион с выступлением вокального коллектива «Признание»; С 14 до 15 часов группа уличного танца «Эврика» покажет мастер – классы по уличным танцам хип-хоп и дэнс-холл, а также состоится флэш-моб «Танцуй Россия»;

до группа уличного танца «Эврика» покажет мастер – классы по уличным танцам хип-хоп и дэнс-холл, а также состоится флэш-моб «Танцуй Россия»; С 14.30 до 15.30 университет ДВФУ подготовил выступления лауреатов всероссийского фестиваля «Студенческая весна»;

до университет ДВФУ подготовил выступления лауреатов всероссийского фестиваля «Студенческая весна»; С 15 до 16 часов студия «Пластак-А» Максима Будянского организует обучающую программу по жонглированию «Руки – трюки»;

до студия «Пластак-А» Максима Будянского организует обучающую программу по жонглированию «Руки – трюки»; С 15.30 до 17 часов детская школа искусств №5 покажет выступления молодёжных творческих коллективов;

до детская школа искусств №5 покажет выступления молодёжных творческих коллективов; С 16 до 17 часов танцевальный центр «Этажи» организует показательные выступления и мастер-класс по кизомбе (парный социальный танец);

до танцевальный центр «Этажи» организует показательные выступления и мастер-класс по кизомбе (парный социальный танец); С 16 до 18 часов организация «Сам себе велосипед» устроит велозаезды.

Общегородская ярмарка

11 и 12 июня в 9 часов - на центральной площади Владивостока развернётся продовольственная ярмарка. Свою продукцию привезут порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья. На ярмарке горожане смогут приобрести картофель, свёклу, морковь, мёд и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Напомним, ярмарка на центральной площади Владивостока на постоянной основе проводится с 2008 года по решению главы города Игоря Пушкарёва. Вход свободный.