Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время праздников

Администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах во время июньских праздников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.
С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.
|Наименование территориального органа МВД
|Почтовый и электронный адреса территориального органа МВД России
|Код
|Телефон и факс дежурной части
|Управление МВД России по
|690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 44,
сайт: 25.mvd.ru
|423
|2224287,
|690088, г. Владивосток,
ул. Военное Шоссе, д. 24
|423
|2655340,
Отдел полиции №1
|690001, г. Владивосток,
ул. Махалина, д. 3а
|423
|2267171
|Отдел полиции №2
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первомайский район)
|690077, г. Владивосток,
ул. Киевская, д. 8
|423
|2276563
|Отдел полиции №3
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первореченский район)
|690048, г. Владивосток,
ул. Овчинникова, д. 30
|423
|2403865
|Отдел полиции №4
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Фрунзенский район)
|690091, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д. 46
|423
|2655341
|Отдел полиции №5
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Советский район)
|690068, г. Владивосток,
ул. Узбекская, д. 15а
|423
|2320534,
Отдел полиции №6
|690024, г. Владивосток,
ул. Маковского, д. 203
|423
|2388003
|Отдел полиции №9
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(о.Русский)
|690922, г. Владивосток,
нп. Русский, пос. Аякс, д. 20
|423
|2490927
|Пункт полиции №10
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(п. Трудовской)
|690912, г. Владивосток,
ул. Лермонтова, д. 66
|423
|2381376
|Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока
|423
|2222333
|Единая служба спасения
|112
|Пожарная охрана
|01, с сотового 010
|Скорая медицинская помощь
|03, с сотового 030
|Телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю
|423
|2399999