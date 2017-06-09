Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время праздников

Просьба о подозрительном сообщать по телефонам полиции

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах во время июньских праздников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.