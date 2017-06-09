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Общество

Администрация Владивостока призывает жителей и гостей города быть бдительными во время праздников

Просьба о подозрительном сообщать по телефонам полиции
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Администрация Владивостока просит жителей и гостей города не терять бдительность и обращать особое внимание на появление подозрительных предметов или личностей в общественных местах во время июньских праздников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

С целью обеспечения безопасности и борьбы с террористической угрозой, недопущения актов вандализма, а также при обнаружении взрывчатых веществ, взрывных устройств и подозрительных предметов необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурных служб УМВД и города.

Наименование территориального органа МВДПочтовый и электронный адреса территориального органа МВД РоссииКодТелефон и факс дежурной части
Управление МВД России по 690091, г. Владивосток,
ул. Алеутская, д. 44,
сайт: 25.mvd.ru		4232224287,

Управление МВД России по

«телефон доверия»

2655299

690088, г. Владивосток,
ул. Военное Шоссе, д. 24		4232655340,

Отдел полиции №1
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Ленинский район)

690001, г. Владивосток,
ул. Махалина, д. 3а		4232267171
Отдел полиции №2
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первомайский район)		690077, г. Владивосток,
ул. Киевская, д. 8		4232276563
Отдел полиции №3
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Первореченский район)		690048, г. Владивосток,
ул. Овчинникова, д. 30		4232403865
Отдел полиции №4
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Фрунзенский район)		690091, г. Владивосток,
ул. Посьетская, д. 46		4232655341
Отдел полиции №5
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(Советский район)		690068, г. Владивосток,
ул. Узбекская, д. 15а		4232320534,

Отдел полиции №6
Управления МВД России по
г .Владивостоку
(Океанский район)

690024, г. Владивосток,
ул. Маковского, д. 203		4232388003
Отдел полиции №9
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(о.Русский)		690922, г. Владивосток,
нп. Русский, пос. Аякс, д. 20		4232490927
Пункт полиции №10
Управления МВД России по
г. Владивостоку
(п. Трудовской)		690912, г. Владивосток,
ул. Лермонтова, д. 66		4232381376
Единая дежурная диспетчерская служба города Владивостока4232222333
Единая служба спасения112
Пожарная охрана01, с сотового 010
Скорая медицинская помощь03, с сотового 030
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Приморскому краю4232399999
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