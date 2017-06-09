Во Владивостоке супруги Горновы отметили бриллиантовую свадьбу

Юрий Петрович и Софья Алиевна прожили вместе 60 лет

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 8 июня, в отделе ЗАГС Фрунзенского района приморской столицы отметили 60-летие совместной жизни супруги Горновы – Юрий Петрович и Софья Алиевна. В этот день для них вновь прозвучали свадебный марш и аплодисменты родных и близких, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Юбиляры обменялись кольцами и поздравили друг друга «бриллиантовым» поцелуем.

«Счастлива супружеская пара, прожившая в любви и согласии долгую жизнь! Бриллиант – драгоценный и очень прочный камень. Такова и жизнь супругов, сумевших сохранить свои отношения до этой свадебной годовщины, несмотря на все проблемы и сложности, которые неизбежны в любой семье, – отметила начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району администрации Владивостока Ольга Матушкина. – Мы гордимся владивостокскими семьями с крепкими фамильными устоями. От всего сердца поздравляем с этим прекрасным семейным праздником, желаем здоровья и благополучия на долгие годы!».

Сотрудники ЗАГСа по традиции занесли имена супругов в юбилейную книгу почета, где «молодожены» оставили свои подписи.

Союз супругов Горновых был скреплен подписями 8 июня 1957 года. Познакомились юбиляры в 1955 году: молодого Юрия из Челябинской области приняли в Бакинское мореходное училище, а Софью, жительницу Айзербаджана, в этом же году за добросовестный труд в Бакинском центральном телеграфе наградили путевкой в дом отдыха. Там и состоялось знакомство курсанта и робкой кавказской девушки. Дальнейшие встречи только подтвердили, что их встреча неслучайна – они смогли разглядеть друг в друге что-то близкое и дорогое, что и позволило им стать родными на последующие 60 лет.

В апреле 1962 года главу семьи направили служить на Тихоокеанский флот. Так семья Горновых оказалась во Владивостоке. За 25 лет военной службы Юрий Петрович был награжден медалью за безупречную службу, знаками отличия за дальние походы. Позже – удостоен звания «Ветеран труда».

Софья Алиевна вслед за мужем приехала в приморскую столицу, где сначала работала в государственной службе страхования, затем на заводе «Радиоприбор». За многолетний добросовестный труд она также удостоена звания «Ветеран труда», отмечена грамотами, благодарностями.

У супругов Горновых двое детей, четверо внуков и четверо правнуков. В настоящее время Софья Алиевна на пенсии, а Юрий Петрович продолжает в свои 82 года трудиться. Юбиляры, несмотря на свой почтенный возраст, – люди с активной жизненной позицией. Чтобы быть в ногу со временем, 2 мая этого года они окончили курсы компьютерной грамотности при администрации Владивостока.

Бриллиантовые супруги отмечают, что сделали правильный выбор, выдержали все испытания и сохранили большую любовь и нежные отношения. Родные и близкие считают, что секрет их долгой счастливой супружеской жизни – в любви и уважении, бережном отношении друг к другу и понимании.