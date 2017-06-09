Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком

Кжиштоф Свидерек прибыл в столицу Приморья впервые

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Сегодня, 9 июня, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел протокольную встречу с генеральным консулом Республики Польша в Иркутске Кжиштофом Свидереком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир и начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко.

Кжиштоф Свидерек прибыл во Владивосток впервые и, как он сам признался, впечатления от нашего города у него «величайшие – они гораздо лучше, чем его описания в путеводителях». Владивосток, по мнению Кжиштофа Свидерека, очень похож на Рио-де-Жанейро, где он когда-то работал.

Генерального консула Польши в Иркутске можно назвать самым влиятельным среди всех его коллег в мире, потому что площадь его зоны ответственности – от Омска до Владивостока, как он сам отметил, в 36 раз больше его родной Польши.

Константин Межонов познакомил Кжиштофа Свидерека с историей Владивостока, отметив в ней немало польских корней, а также с динамикой современного развития столицы Приморья. Нынешний статус Владивостока в качестве свободного порта, а также наличие у нас территорий опережающего развития являются хорошими стимулами для иностранных инвесторов, каковыми вполне могут стать и представители польского бизнеса.

Кжиштоф Свидерек, со своей стороны, отметил, что в работе предстоящего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума примет участие представительная делегация из Польши и выразил уверенность, что это позволит придать динамизм торгово-экономическим отношениям бизнесменов его страны с нашим городом.

В ходе встречи, прошедшей в оживленной и непринужденной обстановке, была обсуждена возможность налаживания дружеских отношений Владивостока с одним из портовых городов Польши, а также другие перспективные направления развития сотрудничества.

Справка.

Кшиштоф Свидерек родился 15 марта 1962 года в Польше.

Образование: высшее техническое, доктор технических наук.

1986–1993 гг. – работал в областной администрации г. Калише (Польша);

1993–1997 гг. – занимался экономической деятельностью, продвигал интересы польского бизнеса в странах Южной Америки, а также в России, Казахстане и Украине;

1998–1999 гг. – консул посольства Польши в Алма-Ате (Казахстан);

1999-2003 гг. – консул, генеральный консул Польши в Киеве (Украина);

2004-2005 гг. – сотрудник центрального аппарата МИД Польши;

2005-2009 гг. – начальник консульского отдела, советник посольства Польши в Минске (Беларусь);

2010-2015 гг. – генеральный консул Польши в Виннице (Украина);

2015-2016 гг. – работа в МИД Польши;

с 22.08.2016 г. – генеральный консул Польши в Иркутске