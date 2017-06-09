Генеральный консул Польши знакомится с Владивостоком

Сегодня, 9 июня, исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел протокольную встречу с генеральным консулом Республики Польша в Иркутске Кжиштофом Свидереком, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Во встрече участвовали начальник управления международных отношений и туризма администрации Владивостока Алексей Кушнир и начальник отдела международного протокола администрации города Виталий Ерёменко.
Кжиштоф Свидерек прибыл во Владивосток впервые и, как он сам признался, впечатления от нашего города у него «величайшие – они гораздо лучше, чем его описания в путеводителях». Владивосток, по мнению Кжиштофа Свидерека, очень похож на Рио-де-Жанейро, где он когда-то работал.
Генерального консула Польши в Иркутске можно назвать самым влиятельным среди всех его коллег в мире, потому что площадь его зоны ответственности – от Омска до Владивостока, как он сам отметил, в 36 раз больше его родной Польши.
Константин Межонов познакомил Кжиштофа Свидерека с историей Владивостока, отметив в ней немало польских корней, а также с динамикой современного развития столицы Приморья. Нынешний статус Владивостока в качестве свободного порта, а также наличие у нас территорий опережающего развития являются хорошими стимулами для иностранных инвесторов, каковыми вполне могут стать и представители польского бизнеса.
Кжиштоф Свидерек, со своей стороны, отметил, что в работе предстоящего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума примет участие представительная делегация из Польши и выразил уверенность, что это позволит придать динамизм торгово-экономическим отношениям бизнесменов его страны с нашим городом.
В ходе встречи, прошедшей в оживленной и непринужденной обстановке, была обсуждена возможность налаживания дружеских отношений Владивостока с одним из портовых городов Польши, а также другие перспективные направления развития сотрудничества.
Справка.
Кшиштоф Свидерек родился 15 марта 1962 года в Польше.
Образование: высшее техническое, доктор технических наук.
1986–1993 гг. – работал в областной администрации г. Калише (Польша);
1993–1997 гг. – занимался экономической деятельностью, продвигал интересы польского бизнеса в странах Южной Америки, а также в России, Казахстане и Украине;
1998–1999 гг. – консул посольства Польши в Алма-Ате (Казахстан);
1999-2003 гг. – консул, генеральный консул Польши в Киеве (Украина);
2004-2005 гг. – сотрудник центрального аппарата МИД Польши;
2005-2009 гг. – начальник консульского отдела, советник посольства Польши в Минске (Беларусь);
2010-2015 гг. – генеральный консул Польши в Виннице (Украина);
2015-2016 гг. – работа в МИД Польши;
с 22.08.2016 г. – генеральный консул Польши в Иркутске