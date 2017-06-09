МИД России озабочен обстановкой на Корейском полуострове

Военного решения этого вопроса нет и быть не может

Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке на традиционном еженедельном брифинге для российских и иностранных журналистов официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на вопрос корреспондента РИА VladNews.

- Мария Владимировна, расстояние от границы с КНДР до Владивостока крылатая ракета преодолевает за несколько минут. Конечно, местных жителей беспокоит накалившаяся обстановка на Корейском полуострове. Какие шаги предпринимает МИД России по сглаживанию кризисной ситуации?

- Это очень важная тема и для России, и для стран АТР, и для всего мира. Глубокую озабоченность вызывают ракетные испытания КНДР, которые в последнее время происходят все чаще. С начала года их было более 20, раньше такое количество испытаний проводилось за целый год или даже два. При этом Россия категорически высказалась против подобных пусков, поддержав санкции против Северной Кореи. В то же время наша страна высказывает настороженность в отношении расположения американских военных баз в Южной Корее и во всей Северо-восточной Азии, выражает озабоченность по поводу размещения там систем ПРО и увеличения военно-морской группировки США в Японском море.

Специалисты МИД РФ этой темой занимаются на постоянной основе. В министерстве за нее отвечают специальные представители. Мы обсуждаем эту тематику с китайскими, японскими, корейскими, американскими коллегами.

Вы наверняка слышали очень резкие заявления с обеих сторон, но все это больше похоже на предвыборные лозунги… Мы исходим из того, что силовые методы – путь в никуда. Военного решения этого вопроса нет и быть не может. Эта тема ни на один день не сходит с повестки.