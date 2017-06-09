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Общество

Одарённые в культуре и искусствах дети получили стипендии во Владивостоке

Стипендиатами стали 25 детей и 3 творческих коллектива
Фото: Администрация города Владивосток Фото: Администрация города Владивосток
Владивосток, пятница, 09 июня , РИА Vladnews.

Вчера, 8 июня, в администрации Владивостока состоялась торжественная церемония вручения стипендий города одарённым детям в области культуры и искусства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. Премии, свидетельства о получении стипендии и подарки юным дарованиям вручил заместитель главы администрации Владивостока Игорь Ткаченко.

В этом году стипендиатами стали 25 воспитанников детских музыкальных, художественных школ и школ искусств города, а также три творческих коллектива – ансамбль народных инструментов «Озорники», образцовый ансамбль народной песни «Звонница», ансамбль скрипачей «Октава».

Стипендии вручаются по итогам прошедшего учебного года. Талантливые вокалисты, музыканты и художники, получившие стипендии, являются победителями и лауреатами городских, региональных, всероссийских и международных конкурсов, а также получают хорошие оценки на занятиях. В 2015 году по решению главы Владивостока Игоря Пушкарёва размер стипендий увеличен почти в два раза. Теперь ребята получают единовременно по 15 тысяч рублей (раньше 9), творческие коллективы – по 50 тысяч (раньше 30). Стипендиаты определяются специальной комиссией, в состав которой входят представители администрации, городской думы, общественных организаций и педагоги.

«Талант – это, прежде всего, каждодневный кропотливый труд. После уроков в школах вы приходите в школы искусств на занятия, много работаете и репетируете. И сегодня мы имеем возможность поставить вам еще одну оценку, конечно, эта оценка «отлично», - подчеркнул Игорь Ткаченко. - Владивосток – город творческих созидающих людей, поэтому хочется, чтобы вы продолжали заниматься искусством. Уверен, мы увидим вас на больших сценах, на театральных подмостках. Такие талантливые люди очень нужны Владивостоку. Ведь город – это и есть люди, которые его наполняют. Очень важна и городская культура. Город без культуры – как человек без души. Желаю вам дальнейших успехов и новых побед!».

Сами школьники не скрывали эмоций - поздравляли друг друга и делились планами на будущее.

«Чтобы получить стипендию достаточно заниматься действительно любимым делом, - отмечает воспитанник детской школы искусств № 3 Герман Беспалов. - У меня – это домра. Хотя изначально в школу искусств меня записали родители – раньше занималась старшая сестра, инструмент остался, не пропадать же ему. Но я полюбил домру и свяжу свою жизнь с этим инструментом. Стипендия вложу в копилку на новый инструмент, который мне понадобится в дальнейшем обучении. Музыка для меня – это минуты перед выходом на сцену, сама игра, секунды оваций, когда становится понятно, что мне удалось донести до зрителей то, что было заложено композитором в ноты».

«Стипендия – это оценка всей нашей работы, - говорит воспитанницы детской школы искусств № 1 Лилия Ушакова. – Прежде всего, это многочисленный труд, любовь к искусству, в моем случае – к живописи, работа моих педагогов и понимание родителей. Занятия в школе искусств заняли значительную часть моей жизни, поэтому и будущее своё планирую связать с искусством».

К слову, администрацией Владивостока сделано все возможное, чтобы юным художникам, музыкантам и артистам было комфортно раскрывать свои таланты и творчески реализовываться. На протяжении девяти лет в детских школах искусств, музыкальных и художественных школах производился капитальный и текущий ремонт. За это время были решены вопросы по капитальному и текущему ремонту кровель и внутренних помещений. Укрепляется материально-техническая база, закупаются новые музыкальные инструменты. Работа по созданию максимально комфортных условий для обучения ребят продолжается.

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