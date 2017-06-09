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Общество

Акцию «Здоровые дети - здоровый город!» проведут во Владивостоке

Вход свободный
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, суббота, 10 июня , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается проведение общегородских акций и мероприятий, направленных на профилактику различных заболеваний и пропаганду здорового образа жизни. Организатором мероприятий выступает администрация города Владивостока.

Одна из ближайших таких акций будет направлена на профилактику сахарного диабета у детей. Врачи проведут обследование детям, посещающим пришкольные лагеря, и дадут необходимые рекомендации по сохранению здоровья. А завершением акции станет проведение Дня здоровья. Для ребят устроят настоящий праздник с конкурсами, викторинами, подарками и развлечениями.

«Акция «Здоровые дети - здоровый город!» в этом году будет проходить на базе двух общеобразовательных учреждений города - школ №№ 6 и 59», - сказала Наталья Борисюк, начальник отдела по реализации полномочий в сфере охраны здоровья администрации города. - День здоровья на базе школы № 6 пройдёт 20 июня с 13 часов, а в школе № 59 29 июня с 11 часов».

Предшествовать акции «Здоровые дети - здоровый город!» будет круглый стол, на котором специалисты обсудят вопросы риска развития заболевания и его осложнения, а также меры профилактики сахарного диабета у детей. Мероприятие пройдёт 16 июня в центре психотерапии (ул. Уборевича, 22). Начало в 11 часов. Присоединиться к обсуждению одного из самых актуальных вопросов приглашаются все желающие. Вход свободный.

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